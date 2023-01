Ancelotti wordt genegeerd door eigen pupil en is boos: ‘Jij! Jij begroet mij!’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 21:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:33

Carlo Ancelotti heeft zich uitgelaten over de veelbesproken wissel van Rodrygo tegen Villarreal (2-3 winst). De Braziliaan werd donderdag tijdens het duel in de achtste finale van de Copa del Rey gewisseld en gaf zijn trainer na het verlaten van het veld geen hand. De Italiaanse oefenmeester blikt een dag later terug op het voorval. "Misschien is hij het vergeten."

Real Madrid begon erbarmelijk aan de wedstrijd en keek na vier speelminuten al tegen een 1-0 achterstand aan na een treffer van Étienne Capoue. Vlak voor rust verdubbelde Samuel Chukwueze de marge, waardoor de Madrilenen na rust aan de bak moesten. Tien minuten na de onderbreking besloot Ancelotti tweemaal te wisselen. Zowel Toni Kroos als Rodrygo werden naar de kant gehaald en dat kon laatstgenoemde niet waarderen. Op beelden is te zien dat Ancelotti de Braziliaan nakijkt terwijl hij onderweg is naar de bank. "Jij! Jij begroet mij!", snauwde Ancelotti de 22-jarige aanvaller vervolgens toe met een boze blik en een uitgestoken vinger.

??“Tú, a mí me saludas” La llamada de atención de Ancelotti a Rodrygo en pleno partido. Líder. ?????? pic.twitter.com/H4QUlAkta2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 20, 2023

Slechts één minuut na de wissel van Rodrygo kwam Real Madrid terug in de wedstrijd dankzij de aansluitingstreffer van Vinícius Júnior. Via Éder Militão en Dani Ceballos wist de Koninklijke de voorsprong nog voor het laatste fluitsignaal over de streep te trekken. Ancelotti blikte na de bekertriomf terug op het voorval met Rodrygo. "Tijdens de rust zagen we dat Rodrygo een overbelaste spier had", vertelde hij. "Dus besloten we om een vroege wissel door te voeren. Hij schudde mijn hand niet toen hij het veld verliet, maar misschien is hij het vergeten."

Rodrygo was met name in de eerste seizoenshelft basisspeler onder Ancelotti. Na het WK valt Ancelotti vaker terug op de variant met Federico Valverde als rechtsbuiten. Zo was Rodrygo bankzitter in de finale van de Supercopa tegen Barcelona (1-3 nederlaag) en was hij ook reserve tijdens de LaLiga-wedstrijden tegen Villarreal (2-1 nederlaag) en Real Valladolid (0-2 winst). Rodrygo kwam in 2019 over van Santos en speelde tot nu toe 133 wedstrijden voor Real Madrid. Daarin was hij goed voor 26 doelpunten en hetzelfde aantal assists.