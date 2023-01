Schreuder krijgt steun uit eigen ploeg: ‘We hebben vertrouwen in de trainer'

Vrijdag, 20 januari 2023 om 23:16 • Bart DHanis • Laatste update: 23:18

Calvin Bassey vertelt in een interview met Ajax TV dat de spelersgroep van Ajax nog steeds volop vertrouwen heeft in Alfred Schreuder. De centrale verdediger annex linksback, die afgelopen zomer overkwam van Rangers FC, zegt dat het team weet wat hen te doen staat zondag, wanneer Ajax het in De Kuip opneemt tegen Feyenoord. “We zijn er klaar voor”, zegt de Engels-Nigeraanse verdediger.

Feyenoord zou Ajax in de Klassieker op liefst acht punten achterstand kunnen zetten. “Zij staan bovenaan, dus natuurlijk wordt het een belangrijke wedstrijd. We kunnen zondag het gat verkleinen en een stempel drukken op de competitie.” Volgens Bassey is er van een crisis bij Ajax weinig te merken. “We hebben vertrouwen in de trainer en we willen laten zien dat we hier nog niet klaar zijn. We hebben veel kwaliteit in het elftal en we maken ons geen zorgen”, aldus de achterhoedespeler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het ingaan van het nieuwe kalenderjaar heeft volgens Bassey de perfecte kans zich voorgedaan om opnieuw te beginnen. “Laten we de eerste seizoenshelft achter ons laten en focussen op de toekomst. We hebben nog achttien wedstrijden te gaan. Elke wedstrijd is voor ons een finale. We moeten ze allemaal winnen, daarom voel ik geen extra druk voor aanstaande zondag.”

Het wordt voor Bassey de eerste Klassieker in een Ajax-shirt, maar onbekend met rivaliteit is de verdediger niet. “Ik heb met Berghuis en Tadic gesproken en zij zeggen dat de Klassieker heel erg op the Old Firm (tussen Rangers en Celtic, red.) lijkt. Ik weet nog dat ik op Celtic Park speelde en 60.000 man naar me schreeuwden. Ze noemden me dik of ze scholden me uit voor iets anders. Ik verwacht dat het er zondag ook zo aan toe zal gaan.”