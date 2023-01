Vader Koopmeiners verbaast in Cor Potcast met ware verhaal achter vrije trap

Vrijdag, 20 januari 2023 om 18:48 • Wessel Antes • Laatste update: 20:58

Remko Koopmeiners, de vader van Oranje-international Teun, heeft in de Cor Potcast een boekje opengedaan over de geniale vrije trap van zijn zoon in de verloren kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Volgens Koopmeiners senior was Wout Weghorst er niet van op de hoogte dat hij de bal zou ontvangen van zijn zoon. Cody Gakpo en Koopmeiners junior waren uiteindelijk het brein achter de geniale vrije trap die de Nederlandse hoop in Qatar wat langer in leven hield.

Wanneer Koopmeiners senior de vraag krijgt of hij trots was op de vrije trap van zijn zoon, klapt hij uit de school met het hele verhaal. “Weet je waar ik trots op ben? Het verhaal erachter. Dan denk ik: zo, dat is wel gedurfd gedaan. Het verhaal is dat het niet afgesproken is, om dat te doen. Ze beslissen dat zelf, Gakpo en Teun. Wout wist dus ook niet dat het ging gebeuren.” (Ex)-profvoetballers Maarten de Fockert, Bart Vriends en Thomas Verhaar, die de populaire voetbalpodcast hosten, kunnen het maar nauwelijks geloven. “Wat? Dan let hij wel goed op!", aldus De Fockert.

“Dat is dus fantastisch gedaan door Wout Weghorst”, vervolgt Koopmeiners senior zijn verhaal. “Hij moet hem ook nog eens met zijn verkeerde been inschieten. Hij was er wel klaar voor, want ze hebben erover gesproken en het geoefend.” Na het WK werd er volop gespeculeerd over wiens initiatief het was. Verhalen over keeperstrainer Frans Hoek en Weghorst zelf gingen rond, maar volgens Koopmeiners senior ligt het echte verhaal anders.

“Op dat moment, als je de beelden terugkijkt, dat is nog wel interessant, zie je dat Teun niet naar Wout kijkt. Hij dacht: ‘straks verraad ik het’. Gakpo en Teun staan alleen maar te praten: ‘Kan het? Nee, Messi staat in de weg. En die verdediger naast Frenkie? Oh die loopt weg’. Het duurde uiteindelijk best lang allemaal. Toen liep Messi weg en besloten ze het te doen”, vertelt Koopmeiners uitgebreid over het spraakmakende moment. “Dat vind ik best stoer. Hij realiseert zichzelf ook wel dat als het misgaat, hij niet eens meer terug hoeft te komen naar Nederland. Dan ben je de grootste oelewapper die er rondloopt.”

In Voetbal International las Koopmeiners senior later dat zulke geniale standaardsituaties voortaan een ‘Teun’ moeten worden genoemd. Hij vond het een mooi compliment voor zijn zoon en Gakpo. “Als je erover nadenkt is het waarschijnlijk veel gevaarlijker dan een directe vrije trap op doel. Die gaan er statistisch gezien veel minder in. Eigenlijk is het logisch om te doen, maar zo wordt het niet beleefd. Als hij hem in de schoenen van een Argentijn had geschoven had hij net zo goed direct naar Bergamo kunnen vliegen!”, sluit hij het bijzondere verhaal af met een lach.

