Ten Hag wil meer versterkingen zien en houdt ogen open voor ‘mogelijkheden’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 17:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:27

Erik ten Hag sluit niet uit dat zijn selectie deze transferperiode nog van nieuwe kwaliteitsimpulsen wordt verzien. De manager van Manchester United liet op de persconferentie in aanloop naar de kraker van zondag tegen koploper Arsenal weten zijn ogen open te houden voor 'mogelijkheden'. Daarnaast vertelde Ten Hag dat de rentree van Jadon Sancho steeds dichterbij komt.

"Als Manchester United moet je altijd naar oplossingen zoeken", laat de Tukker weten wanneer hem gevraagd wordt naar zijn plannen op de transfermarkt. "We zullen onderzoek doen en als er mogelijkheden aandienen, zullen we ervoor gaan." The Red Devils huurden deze transferwindow Jack Butland van Crystal Palace en Wout Weghorst van Burnley, maar daar blijft het mogelijk dus niet bij. Tijdens de persconferentie ging het met name over de topper tegen Arsenal. Naast the Gunners steekt ook Man United in uitstekende vorm, al konden de manschappen van Ten Hag in de afgelopen speelronde puntenverlies tegen Crystal Palace niet voorkomen (1-1).

United staat momenteel acht punten achter op Arsenal, dat ook nog eens een wedstrijd tegoed heeft. Wil de club nog een gooi naar het kampioenschap doen, moet het zondag eigenlijk winnen in het Emirates Stadium. "Het is duidelijk dat ze een hele goede serie hebben", is Ten Hag lovend over Arsenal. "Ik denk dat ze de plek waar ze nu staan verdienen. Er staat een hele goede structuur en er heerst een zeer goede winnaarsmentaliteit in dat team. Daarom zijn zij nu de koploper. Ze hebben een geweldige serie neergezet, maar nu is het aan ons om daar een einde aan te maken. Daar zullen we alles aan doen."

Eerder dit seizoen wist United op het eigen Old Trafford af te rekenen met Arsenal (3-1). Jadon Sancho was in die wedstrijd basisspeler, maar de aanvaller is al enige tijd afwezig. De Engelsman maakte in oktober voor het laatst minuten en was lange tijd fysiek en mentaal niet klaar om wedstrijden te spelen. Wel keerde hij onlangs terug bij de groepstraining van United, wat leidde tot een vraag over zijn beschikbaarheid tegen Arsenal. "Dat kan ik niet beantwoorden", liet Ten Hag weten. "Hij heeft de volgende stap gezet. Gisteren was hij voor het eerst bij de groepstraining. Dat is de laatste training voor een wedstrijd, dus die gaan we de komende dagen en week voor hem verlengen. We bekijken het stap voor stap." De wedstrijd in Londen begint zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.