Simeone vergelijkt Memphis met opvallende naam tijdens presentatie bij Atlético

Vrijdag, 20 januari 2023 om 17:39 • Wessel Antes

Diego Simeone is blij met de komst van Memphis Depay naar Atlético Madrid, zo liet de Argentijnse oefenmeester weten tijdens de presentatie van de Moordrechter. Vrijdagmiddag werd bekend dat de 28-jarige aanvaller tot medio 2025 voor de nummer vier van LaLiga gaat spelen. De Madrilenen maken zo’n drie miljoen euro over aan Barcelona. Simeone vergeleek Memphis tijdens zijn praatje met een opvallende oudgediende van Atleti: niemand minder dan Diego Costa.

De gesprekken met Memphis waren positief volgens Simeone. “Hij is hier gekomen met enthousiasme en de wens weer zijn beste vorm terug te krijgen. We gaan eraan werken om weer de speler te zien die hij in Lyon was. Daar heeft hij zijn kracht en zijn capaciteiten laten zien. We gaan hem weer in zijn beste vorm brengen en dan kan hij geven wat we zoeken.” Memphis moet in Madrid João Félix doen vergeten. De Portugees speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Chelsea.

Memphis doet Simeone opvallend genoeg aan een van zijn eerdere pupillen denken. “Je kan hem vergelijken met Diego Costa, die een spits was die begon aan de zijkant, maar uiteindelijk centraal ging spelen omdat hij explosief en sterk was.” Costa kwam tijdens zijn carrière in meerdere periodes voor Atlético uit en was zeer succesvol bij de Spaanse club. In 216 officiële wedstrijden was de fysiek sterke spits goed voor 86 doelpunten en 36 assists.

Door zijn overstap wordt Memphis de vierde Nederlander in het shirt van Atlético. Jimmy Floyd Hasselbaink, Kiki Musampa en John Heitinga gingen de aanvaller voor. In Madrid zal de Nederlander concurrentie ondervinden van onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa. In de zomer keert Félix contractueel gezien weer terug, al is het niet met zekerheid te zeggen of de Portugees daadwerkelijk bij Atléti blijft spelen.