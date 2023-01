Barcelona sluit in kielzog van Memphis Depay deal over Yannick Carrasco

Vrijdag, 20 januari 2023 om 23:55 • Davey de Laat • Laatste update: 00:50

Barcelona heeft een opmerkelijke constructie afgedwongen tijdens de onderhandelingen met Atlético Madrid over Memphis Depay, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Het gaat om een niet-verplichte aankoopoptie op Yannick Carrasco, die de Catalaanse club deze zomer kan overnemen voor een bedrag van twintig miljoen euro, zo circuleert in Spaanse media.

De transfer van Memphis werd vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt door beide clubs. Atlético betaalt vier miljoen euro aan Barcelona voor de diensten van de Nederlander. Depay wordt vrijdagavond om 18.00 uur voorgesteld aan de fans. Een ruildeal met Carrasco werd de afgelopen weken voorgesteld door Barça, maar de club uit Madrid wil de Rode Duivel voorlopig binnenboord houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carrasco heeft een contract tot 2024 in de Spaanse hoofdstad en is daar vrijwel structureel basisspeler. Atlético wil graag door met de 29-jarige buitenspeler, maar de Belg houdt vooralsnog de boot af vanwege een beloofde salarisverhoging die hij niet kreeg. Een overgang naar de concurrent wil de club deze winter koste wat het kost voorkomen en houdt hem aan zijn huidige contract.

Carrasco zelf wil Atlético maar al te graag verruilen voor het Blaugrana. “Ik weet niet of het kan lukken, maar de onderhandelingen lopen. Yannick ziet het wel zitten, hij is een goede speler”, liet zaakwaarnemer Pini Zahavi eerder deze week weten aan Het Nieuwsblad. Erg productief is Carrasco dit seizoen niet met één doelpunt uit vijftien competitieduels.