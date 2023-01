PSV incasseert nog behoorlijke transfersom voor geflopte Bruma

Vrijdag, 20 januari 2023 om 17:04 • Davey de Laat • Laatste update: 17:15

PSV is definitief verlost van Armindo Bruma, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag. Het Turkse Fenerbahçe, waar hij dit seizoen aan verhuurd is, neemt hem per direct voor 4,25 miljoen euro over van de Eindhovenaren. Bruma is de derde buitenspeler die de deur deze transferperiode achter zich dichttrekt in het Philips Stadion. Cody Gakpo verliet PSV al voor Liverpool, terwijl Noni Madueke aan de vooravond staat van een transfer naar Chelsea.

Voormalig technisch manager John de Jong nam Bruma in 2019 over van RB Leipzig voor vijftien miljoen euro inclusief bonussen. Met het salaris van de speler kwam dat in totaal neer op zo’n twintig miljoen euro. Marcel Brands wilde hem jaren eerder al naar het Philips Stadion halen, maar toen was de vleugelspits te duur. Drieënhalfjaar later draait PSV een verlies van ongeveer zestien miljoen euro op de aanvaller, en gaat Bruma de geschiedenisboeken in als één van de grootste miskopen die in het rood-witte shirt hebben geacteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bruma tekent in Turkije een contract tot medio 2025, met de optie voor een extra seizoen. De ex-PSV’er maakte nog geen indruk bij de huidige nummer twee van de Süper Lig, die eerder nog onder de verplichte koopoptie uit probeerde te komen. De teller staat op slechts vijf duels voor Fener, waarin hij één assist afleverde. Dat Bruma zo weinig wedstrijden heeft gespeeld komt omdat Fenerbahçe hem niet kon inschrijven voor de competitie, vanwege het maximaal aantal buitenlandse spelers dat de Turkse club mag hebben.

De negenvoudig Portugees international kende in Eindhoven drie jaren van vooral teleurstelling. De vleugelspits speelde 81 duels voor PSV en produceerde daarin vijftien goals en tien assists. Hij werd in het seizoen 2020/21 al door PSV verhuurd aan Olympiacos. De meeste indruk maakte Bruma bij Galatasaray. In 85 officiële wedstrijden voor de club was hij goed voor vijftien goals en 21 assists.