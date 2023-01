Ruud van Nistelrooij baalt van vertrek Noni Madueke: ‘Mix van emoties’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 16:32 • Davey de Laat • Laatste update: 16:47

Ruud van Nistelrooij sprak tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Vitesse merendeel over de transfer van Noni Madueke naar Chelsea. De PSV-trainer zei eerder deze maand dat er na Cody Gakpo niemand meer mocht vertrekken uit de selectie, maar kan zich na het nieuws over het vertrek van de twintigjarige Engelsman goed inleven in de financiële situatie van de club. Het vertrek van Madueke levert de Eindhovenaren naar verluidt minstens 38 miljoen euro op.

PSV speelt zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Vitesse. Van Nistelrooij wist dat er mogelijk twee belangrijke schakels het Philips Stadion zouden verlaten dit seizoen en wil de focus op aankomende zaterdag leggen. “We gaan het namelijk opvangen”, voorspelt de trainer. "Morgen is Vitesse een sleutelwedstrijd na de gelijke spelen tegen Sparta en Fortuna Sittard. Het is niet zo dat we nu voetballen met 23 graden in prachtig lenteweer. Kijk naar buiten (op De Herdgang ligt een dik pak sneeuw, red.), we zitten nu even in zwaar weer. Maar dan moet je opstaan en karakter tonen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens ging Van Nistelrooij verder in op het vertrek van Madueke, die volgens de oefenmeester koste wat het kost terug wilde keren naar zijn geboortestad Londen. De vleugelflitser kwam eerder in zijn carrière uit voor Tottenham Hotspur en Crystal Palace. Van Nistelrooij zei na het vertrek van Gakpo nog stellig dat er niemand meer ging vertrekken uit Eindhoven. “Dat klopt inderdaad”, aldus de oud-spits, die een ‘mix van emoties’ heeft overgehouden na de transfer van Madueke. “We hebben goede gesprekken gehad en daaruit bleek dat er eigenlijk geen weg meer terug was. Noni wilde per se terug naar Londen. Daarnaast was de financiële compensatie dusdanig goed dat we geen nee konden zeggen. Ik ben hierin gekend en ik heb mijn stem laten horen, maar ik kan me ook goed inleven in de belangen van de club. We weten inmiddels hoe PSV er financieel voor staat.”

Zonder het rendement van zowel Gakpo als Madueke wil PSV de transfermarkt op om versterkingen aan de selectie toe te voegen. “Ik ga ervan uit dat versterkingen snel komen, daar wordt in elk geval achter de schermen heel hard aan gewerkt. Het was beter geweest als we de opvolgers nu al binnen hadden, maar soms blijkt dit niet altijd mogelijk.” PSV trapt zaterdagavond tegen Vitesse om 20.00 uur af in het eigen Philips Stadion. Van Nistelrooij heeft tijdens dat duel de beschikking over vier buitenspelers: Anwar El Ghazi, Sávio, Johan Bakayoko en Ismael Saibari. Ook Xavi Simons kan eventueel op de rechterflank uit de voeten, maar de negentienjarige middenvelder speelt het liefst op '10'.