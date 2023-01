Schreuder reageert op aantijgingen Blind en neemt Berghuis mee naar De Kuip

Vrijdag, 20 januari 2023 om 15:11 • Wessel Antes • Laatste update: 15:37

Alfred Schreuder wil niet meer verder ingaan op het vertrek van Daley Blind bij Ajax, zo bleek vrijdagmiddag op de persconferentie van de Amsterdammers. In aanloop naar de Klassieker vroeg NOS-journalist Joep Schreuder de vijftigjarige trainer naar een reactie op de aantijgingen van Blind, die in zijn uitgebreide interview met het Algemeen Dagblad aangaf dat Schreuder het afgelopen halfjaar de pik op hem had. De Barnevelder wil echter niets meer kwijt over de situatie en gaf verder wel aan dat Steven Berghuis meegaat richting De Kuip.

“Wat ik daarop wil zeggen is dat voor mij het hoofdstuk is afgesloten”, aldus Schreuder, over de naar Bayern München vertrokken Blind. “Ik wil me niet meer over deze dingen uitlaten. Ik wil me volledig focussen op de Klassieker. Dat is het belangrijkste, ik moet kijken naar de spelers die we wel hebben.” Vervolgens ging de volledige persconferentie over het cruciale duel met Feyenoord aanstaande zondag. Bij een nederlaag zal de achterstand van Ajax op de koploper maar liefst acht punten bedragen.

Steven Berghuis

Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus zijn allen fit genoeg om te starten in De Kuip. Schreuder wilde tijdens de persconferentie echter niet kwijt hoe lang het trio precies kan spelen. De dreigende situatie rondom Berghuis gaat volgens Schreuder geen rol spelen in de keuze of de linkspoot zal spelen. “Ik heb deze week met Steven gesproken, hij voelt zich goed en is fit.” Volgens het Algemeen Dagblad heerste er binnen Ajax afgelopen week het dilemma of Berghuis moet afreizen naar De Kuip, maar de 31-jarige international lijkt er dus gewoon bij te zijn in Rotterdam-Zuid.

Schreuder sprak deze week meerdere keren met Berghuis. “Hij is natuurlijk ziek geweest en heeft geen minuten gemaakt tegen Twente, dus daar hebben we over gesproken. Ook over de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat zijn belangrijke gesprekken. Hij voelt zich goed en heeft een goede trainingsweek achter de rug.” Sinds de pikante overstap van Berghuis in 2021 ontvangt de linkspoot veel bedreigingen van de supporters van Feyenoord. Zondag zal hij voor het eerst terugkeren in De Kuip terwijl er supporters aanwezig zijn.

Het belang van de Klassieker

De veel bekritiseerde Schreuder ziet de wedstrijd tegen Feyenoord niet als cruciaal. "Voor mij is het dat niet. Ik vind wel dat we iedere wedstrijd met Ajax moeten spelen om te winnen en dat moet de ploeg ook uitstralen. We willen kampioen worden en de competitie is na zondag op de helft, dus we kunnen een heel goede stap zetten. Ik heb er een goed gevoel over. We hebben een goede trainingsweek achter de rug."

Schreuder is wel onder de indruk van het Feyenoord van Arne Slot. "Ze ontwikkelen zich prima. Ik heb nu drie wedstrijden van ze gezien en voor het WK ook al een paar. Arne heeft laten zien dat hij een uitstekende trainer is en dat doet hij nu ook bij Feyenoord. Ze hebben een voetballende ploeg en daar heeft Arne ook de middenvelders voor. Ze staan er heel goed op. Wij staan vijf punten achter, maar wij hebben ook een heel goede ploeg. Wie als favoriet wordt gezien, maakt me niet uit. Wij gaan ook in De Kuip vol voor de winst."