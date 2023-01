Slot blikt vooruit op Klassieker en komst Kasanwirjo; positief bericht Timber

Vrijdag, 20 januari 2023 om 15:10 • Noel Korteweg

Arne Slot heeft vrijdagmiddag uitgebreid vooruitgeblikt op De Klassieker die aanstaande zondagmiddag op het programma staat in De Kuip. De trainer van Feyenoord ging onder meer in op de fitheid van Quinten Timber, de voorbereiding op het duel met Ajax en op de naderende komst van Neraysho Kasanwirjo. “Ik denk dat de kans niet is uitgesloten dat ik hem nog wel ga treffen de komende week”, aldus de oefenmeester.

Slot begint de persconferentie met goed nieuws over het herstel van Timber, die eind december geblesseerd raakte aan zijn middenvoetsbeentje. “Hij is weer aan het meetrainen, dus dat gaat de goede kant op. Het is goed om te zien dat Timber weer meetraint, maar is het nog maar de vraag of hij zondag beschikbaar is”, zegt de trainer van de Rotterdammers. “Hij doet delen van de training mee, dus nog niet alles. We zullen morgen eens gaan overleggen of hij zondag al kan halen. Hij staat sowieso niet in de basis, maar of hij erbij kan zijn moeten we morgen even overleggen. Je hebt natuurlijk ook te maken met een speler die nog een beetje voorzichtig is in de duels. Het is goed om te zien dat hij delen van de training weer meedoet. Wat dat betreft is hij al verder dan we gehoopt hadden.”

Feyenoord kent een rustigere voorbereiding op De Klassieker dan Ajax. De Amsterdammers boekten vijf competitiewedstrijden op rij geen zege en afgelopen week gaf Daley Blind een uitgebreid interview aan het Algemeen Dagblad, waarin hij hard uithaalde naar Alfred Schreuder en Klaas-Jan Huntelaar. Slot geeft aan dat hij en zijn ploeg daar niet mee bezig zijn. “De focus houd je gedeeltelijk op jezelf, maar nu ook op Ajax omdat we zondag tegen ze spelen. Dan zou het een beetje gek zijn als we helemaal niks van ze zouden bekijken. Dan ligt de focus vooral op wat ze aan en zonder de bal doen. Daar kijken we naar en uiteraard kijken we ook naar onszelf: wat kunnen wij verbeteren ten opzichte van de wedstrijden tegen FC Groningen en PEC Zwolle? De focus ligt dus altijd grotendeels op onszelf, maar ook altijd op de eerstvolgende tegenstander en dat is in dit geval Ajax.”

Slot is naar eigen zeggen niet bezig met de randzaken, zoals de druk die op Ajax staat zondagmiddag. Bij een nederlaag loopt de achterstand op Feyenoord op tot acht punten en lijkt de titel ver weg. “Je wint wedstrijden door heel goed voorbereid aan de aftrap te verschijnen en door heel fanatiek en agressief te spelen. Dat zullen beide teams van plan zijn, zoals Feyenoord en Ajax dat elke wedstrijd van plan zijn. Daar ligt in ieder geval mijn focus en die van de staf op: om de spelers optimaal voor te bereiden op de wedstrijd. Dan halen we er geen randzaken bij.”

Kolkende Kuip

Het grootste gedeelte van de huidige selectie van Feyenoord heeft nog nooit een Klassieker gespeeld. Op de vraag of de spelers klaar zijn voor een kolkende Kuip, is Slot duidelijk. “We zijn qua sfeer in het stadion wel wat gewend, aangezien we een keer in de twee weken in De Kuip spelen. De Europese avonden van vorig seizoen waren heel mooi, maar dat waren die van dit seizoen ook. Ook deze jongens zijn dus gewend aan een volle Kuip. Voor mijn gevoel kan de sfeer in het stadion bijna niet fanatieker dan tijdens de Europese avonden van dit seizoen. Het zou heel mooi zijn als niet alleen de spelers mijn verwachtingen met enige regelmaat overtreffen, maar dat de supporters dat zondag ook voor elkaar krijgen.”

Vervanger van Gernot Trauner

Kasanwirjo staat op het punt om voor Feyenoord te tekenen. De twintigjarige centrale verdediger van FC Groningen gaat volgens Voetbal International een contract voor 4,5 jaar tekenen en komt voor 1,5 miljoen euro over. “Ik heb hem nog niet op ons trainingscomplex gezien. Of ik hem wel verwacht? Ik denk dat de kans niet is uitgesloten dat ik hem nog wel ga treffen de komende week”, lacht Slot, die meteen aangeeft hoe de transfer van Kasanwirjo gezien moet worden. “We hebben met Ramiz Zerrouki geprobeerd om een versterking te halen die er ook direct zou staan. Kasanwirjo is een jongen die vorig jaar zeer talentvol was, dus dan heb je het over een toekomstinvestering die we gaan doen.”

Beleving

Het gaat in Rotterdam al weken over De Klassieker van zondagmiddag. Ook Slot merkt dat. “Ik denk dat dat eens per jaar altijd zo is, helemaal als het al een aantal jaar zonder publiek gespeeld is. Het is heel moeilijk om in te schatten waarom het nu meer leeft. Of dat te maken heeft met het feit dat er jarenlang geen publiek meer bij is geweest of omdat het is omdat we bovenaan staan, dat is voor mij moeilijk in te schatten. Dat het leeft is wel duidelijk, ja. De hoop is er altijd rondom De Klassieker, omdat we hem ook niet elk jaar winnen. Er is los van hoop ook heel veel geloof, niet alleen bij de supporters maar ook bij onszelf. Er is voor ons alleen ook alle reden om bescheiden te zijn en om keihard te werken, aangezien Ajax de afgelopen vier jaar kampioen is geworden. Op een jaar na, maar goed toen hebben ze hem gekregen”, doelt Slot op het seizoen 2019/20, toen hij met AZ de eerste plek deelde met Ajax totdat het seizoen werd gestaakt wegens de coronapandemie.