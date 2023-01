Politie arresteert Dani Alves na aanrandingszaak in Catalaanse nachtclub

Vrijdag, 20 januari 2023 om 13:23 • Jordi Tomasowa

De Catalaanse politie heeft Dani Alves gearresteerd in een onderzoek naar een aanrandingszaak, zo melden Spaanse media. De voormalig speler van onder meer Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain zou zich in de nacht van 30 op 31 december hebben vergrepen aan een jonge vrouw in een nachtclub in Barcelona. De beschuldigen worden echter door Alves ontkend.

Een woordvoerder van het hooggerechtshof van Catalonië bevestigde op 10 januari dat er een onderzoek was geopend tegen Alves na een aanklacht van de vrouw. De rechtsback vertelde vorige week tegenover de Spaanse televisiezender Atena 3 dat hij met vrienden in de nachtclub was, maar hij ontkende dat hij de vrouw had betast. “Ik was aan het dansen en had het naar mijn zin, zonder iemand lastig te vallen. Ik weet niet wie deze dame is. Hoe zou ik dat een vrouw aan kunnen doen?”, aldus Alves.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De in Barcelona gevestigde nieuwswebsite El Taquigrafo meldde eerder camerabeelden te hebben gezien waarop te zien is hoe Alves in de desbetreffende nacht alleen met de vrouw een toilet in de nachtclub binnengaat en na 47 seconden weer verlaat. In een gedetailleerd verslag van de beelden die de nieuwswebsite beweerde te hebben bekeken, staat beschreven dat de vrouw in tranen uitbarstte toen Alves tien minuten later de nachtclub verliet met een mannelijke vriend en dat twee vriendinnen hierop het beveiligingspersoneel alarmeerden. Vervolgens is de politie ingeschakeld.

Alves speelt sinds afgelopen zomer bij het Mexicaanse UNAM Pumas, waar hij een eenjarig contract heeft getekend. Tijdens het WK in Qatar maakte hij onderdeel uit van de selectie van Brazilië. Alves werd door bondscoach Tite gezien als een belangrijke schakel in de kleedkamer en kwam uiteindelijk twee keer in actie. In de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen (1-0 nederlaag) speelde hij negentig minuten mee. In de met 4-1 gewonnen achtste finale tegen Zuid-Korea deed Tite, die na het WK opstapte, een klein half uur een beroep op de 39-jarige routinier.