Mitchell Dijks: ‘Ik haal daar voldoening uit, waarom zou ik het niet benoemen?’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 13:05 • Noel Korteweg

Mitchell Dijks is na vier jaar in de Serie A bij Bologna weer terug in de Eredivisie. De 29-jarige linksback tekende kort na het sluiten van de zomerse transferwindow een eenjarig contract bij Vitesse, met de optie voor nog een seizoen. De ex-Ajacied genoot van zijn eerste minuten in het shirt van de Arnhemmers en vertelt dat hij aan zijn lichaam en geest werkt door middel van yoga, meditatie, acupunctuur en Thaise massages.

Dijks maakte zijn officiële debuut voor Vitesse in het uitduel met AZ (1-1) van ruim twee weken geleden. De linksback was kort voor de wedstrijd gespannen en best emotioneel, zo geeft hij toe in gesprek met Voetbal International. “Mijn eerste officiële wedstrijd in zeven maanden. Ik ben nieuw bij de club en keer terug na tegenslag. Het zijn die factoren gewoon. Je merkt dat iedereen nieuwsgierig is. Ik voelde me de dag voor de wedstrijd best oké, maar het gevoel dat het weer ging gebeuren, dat deed wat met me. Dat ik het nog kan voelen, vond ik al mooi. Het was voor mij de bevestiging dat ik voetbal nog echt leuk vind.”

Maximilian Wittek was geschorst bij de Arnhemmers, waardoor Dijks al een tijdje wist dat hij zou spelen tegen AZ. “’Kijk maar wanneer je kapot bent, dan haal ik je eruit’, zei Phillip Cocu. Dat was na de eerste vijf minuten al, mijn dijbenen sloegen gewoon op slot. Wedstrijden spelen is zo anders. Ik ben een dieseltje, dat heb ik altijd wel gehad. Zit ik eenmaal in de flow, dan komt het vanzelf”, gaat de ex-Ajacied verder. “Nu moet dit lichaam minuten maken. Ik ben 29 jaar en heb mijn lichaam leren kennen.”

Dijks is veel met zijn lichaam en geest bezig om zo fit mogelijk te worden. “Ik doe veel aan krachttraining om de spieromgeving sterker te maken, maar ik doe ook aan yoga, ik mediteer, doe aan acupunctuur en Thaise massage. Ik haal daar voldoening uit, het helpt me, waarom zou ik het niet benoemen? Mediteren geeft me echt een moment voor mezelf: totale rust en geen andere gedachten. Mediteren maakt me helemaal leeg.” De verdediger doet dit sinds vorig jaar. “Via mijn moeder kwam ik in contact met een paragnost. Ze heeft me een meditatie-app gestuurd. Dat doe ik dus nu, net als acupunctuur en daar heb ik heel veel aan gehad.”