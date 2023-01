Scheidsrechter Manschot grapt met Wieffer na mislukte omhaal tegen Groningen

Vrijdag, 20 januari 2023 om 11:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:58

De KNVB heeft in het programma Extra Tijd, dat samen met ESPN wordt geproduceerd, beelden gedeeld van scheidsrechter Jeroen Manschot tijdens het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en Feyenoord (0-3) van afgelopen zondag. De veertigjarige arbiter werd op de voet gevolgd. Zo is onder meer te zien dat Manschot grapt met Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer.

Manschot licht in het programma de communicatie met spelers toe. “Ik praat tegen spelers, spelers praten tegen mij. Ik voel de emotie soms ook wel aan en ik weet ook wel dat een speler bij een beslissing soms denkt: jeetje?... Omdat hij het misschien gewoon anders ziet en daardoor een hele andere interpretatie heeft. Dus ik snap sommige emoties ook en die probeer je dan te minimaliseren."

Tijdens het Eredivisie-duel was Manschot niet te spreken over de manier waarop Neraysho Kasanwirjo met hem communiceerde. “Als jij een pass verkeerd geeft, doe ik ook niet zo tegen jou toch, of wel? Je kunt normaal met me praten, maar niet op deze manier. Dat ga ik bij jou ook niet doen”, zo reageerde Manschot op de verdediger van FC Groningen.

Na rust grapte de scheidsrechter met meerdere spelers. Zo schoot Alireza Jahanbakhsh rakelings naast. “Als het doel nou iets groter zou zijn...”, aldus Manschot. Ook kon de arbiter het niet laten om te reageren op een mislukte omhaal van Wieffer. “Op de training maak je ze, of niet?”, zei hij met een knipoog tegen de middenvelder van Feyenoord. Tot slot had Manschot ook een onderonsje met Ragnar Oratmangoen. “Ik zeg heel vaak dingen, maar ze luisteren nooit naar mij”, zei Manschot lachend. 'Kaarten trekken, man. Ingrijpen!'", zo luidde het advies van de aanvaller van FC Groningen.