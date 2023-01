Klaas-Jan Huntelaar: ‘Er zijn meerdere redenen dat Daley niet meer bij Ajax zit’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 11:40 • Noel Korteweg

Klaas-Jan Huntelaar heeft het hoofdstuk Daley Blind afgesloten, zo zegt de technisch manager van Ajax in gesprek met Voetbal International. De oud-spits wil er niet te veel meer over kwijt en gaat zich met de Amsterdammers focussen op spelers die bij Ajax spelen, op de aankomende wedstrijden en op De Klassieker. “Er zijn meerdere redenen dat Daley niet meer bij Ajax zit”, aldus Huntelaar.

Blind gaf eerder deze week een uitgebreid interview aan het Algemeen Dagblad waar hij inging op zijn laatste weken en vertrek bij Ajax. De verdediger van Bayern München haalde hard uit naar Alfred Schreuder en Huntelaar. De technisch manager van de Amsterdammers wil daar niet te veel meer over kwijt. “Er zijn meerdere redenen dat Daley niet meer bij Ajax zit. Ik heb er al wat over gezegd, maar voor mij is dat hoofdstuk nu afgesloten. We focussen ons op de spelers die bij Ajax spelen, op de volgende wedstrijden en momenteel natuurlijk op De Klassieker.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax treft met Feyenoord de koploper van de Eredivisie in De Kuip. Bij een nederlaag van de Amsterdammers loopt de achterstand op de ploeg van Arne Slot op tot acht punten. Een resultaat is daarom hard nodig voor Ajax, dat al vijf competitiewedstrijden op rij niet meer wist te winnen. "Ik las Dusan Tadic in de VI zeggen dat hij positieve energie voelt sinds de winterstop”, gaat Huntelaar verder. “Dat hoor ik meer, maar natuurlijk willen we dat allemaal ook dolgraag terugzien in goede resultaten.”

“Tegen NEC speelden we een goede wedstrijd, maar misten we te veel kansen.” De oud-spits zag dat Ajax ‘met een volle ziekenboeg een degelijke zege’ boekte op FC Den Bosch in de beker (0-2), maar het duel erna gelijkspeelde tegen FC Twente (0-0). “Het begin was slecht in die wedstrijd, gevolgd door de rode kaart. Maar met een man minder, in de situatie waarin we zitten, vind ik het positief dat het team karakter en mentaliteit heeft laten zien. We willen natuurlijk wel altijd winnen en zijn nooit tevreden met een gelijkspel.”