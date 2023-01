Madueke ruilt PSV in voor Chelsea en tekent ontzettend langdurig contract

Vrijdag, 20 januari 2023 om 22:34 • Davey de Laat • Laatste update: 22:49

Noni Madueke verruilt PSV officieel voor Chelsea, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. The Blues betalen circa 38 miljoen euro voor de twintigjarige aanvaller. Madueke kwam zonder problemen door de medische keuring en heeft een handtekening gezet onder een contract tot medio 2030, voor liefst zevenenhalf jaar dus.

Dat Chelsea werkt met zulke langdurige contracten, heeft te maken met de regelgeving rond Financial Fair Play. Door spelers langdurig vast te leggen, is de afschrijving per seizoen lager. Chelsea meldde zich vorige week vrijdag voor het eerst in Eindhoven om Madueke over te nemen. Het eerste bod van dertig miljoen euro was niet genoeg om de clubleiding van PSV te overtuigen. De zaak raakte donderdagmiddag in een stroomversnelling en vervolgens ging de club akkoord met een transfersom van 38 miljoen euro. Mede door het blessureverleden van de buitenspeler was het voor PSV een ‘niet te weigeren’ aanbieding.

In Londen moet Madueke trainer Graham Potter voorzien van meer keuzes in zijn voorhoede. De concurrentie op de rechterflank is echter flink. Kai Havertz, Hakim Ziyech, Raheem Sterling, Christian Pulisic en João Félix zouden op die plek kunnen spelen. Madueke is al de zesde aanwinst voor Engelse club, die vorige week nog honderd miljoen euro overmaakte naar Shakhtar Donetsk voor Mykhailo Mudryk. De Oekraïense linksbuiten tekende zelfs tot medio 2031.

Madueke was sinds juli 2018 actief voor PSV, dat hem destijds overnam uit de jeugd van Tottenham Hotspur. In januari 2020 maakte de linkspoot op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht tijdens het duel met VVV-Venlo (1-1). In totaal kwam Madueke tachtig keer in actie voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en veertien assists. Met zijn transfer naar Chelsea keert hij terug naar zijn geboorteland.