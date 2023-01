Feyenoord en Groningen bereiken akkoord over Kasanwirjo; transfersom bekend

Vrijdag, 20 januari 2023 om 11:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:55

Feyenoord en FC Groningen hebben een akkoord bereikt over Neraysho Kasanwirjo, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De Rotterdammers betalen naar verluidt twee miljoen exclusief bonussen om de twintigjarige verdediger in te lijven. Kasanwirjo trainde vrijdag al niet meer mee bij Groningen, in afwachting van zijn transfer.

Feyenoord en FC Groningen stonden afgelopen zondag nog tegenover elkaar. De Stadionclub zou de interesse in Kasanwirjo volgens 1908.nl na de 0-3 zege bekend hebben gemaakt bij Groningen, de verdediger zelf en zijn management. Kasanwirjo beschikt bij de Trots van het Noorden nog over een contract tot medio 2024.

Kasanwirjo maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Ajax naar FC Groningen. In De Euroborg groeide hij direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Dit seizoen staat de teller tot nog toe op zeventien officiële duels. Kasanwirjo speelde als rechter centrale verdediger, rechtsback en verdedigende middenvelder. Met zijn veelzijdigheid moet hij Feyenoord-trainer Arne Slot meer opties geven. De Rotterdammers zagen Trauner vorige maand wegvallen, terwijl Quinten Timber voorlopig ook uit de roulatie is.

Woensdag werd bekend dat Feyenoord ook in de markt zou zijn voor FK Rostov-verdediger Dennis Hadžikadunic, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer Walid Faour tegenover 1908.nl. Volgens Voetbal International achtten de scouting, de technische staf en directeur Dennis te Kloese de 24-jarige Zweed echter nét niet goed genoeg als back-up voor Trauner. Dat Hadzikadunic alleen als centrale verdediger uit de voeten kan, zou bij het doorschakelen naar Kasanwirjo hebben meegespeeld.

