Guardiola uit forse kritiek op spelers én fans: ‘Ik wil mijn supporters terug'

Vrijdag, 20 januari 2023 om 09:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:21

Josep Guardiola was allesbehalve blij na de 4-2 zege op Tottenham Hotspur. De gasten uit Noord-Londen stonden donderdagavond na de eerste helft nog met 0-2 voor tegen Manchester City, maar gaven het na rust helemaal weg. Julián Álvarez, Erling Braut Haaland en Riyad Mahrez (tweemaal) repareerden de schade voor de nummer twee van de Premier League. Ondanks dat City knap de rug wist te rechten, uitte Guardiola na afloop forse kritiek op zowel zijn spelers als het thuispubliek.

“We missen ballen, passie, vuur, de wil om vanaf de eerste minuut te winnen”, zei Guardiola somber tegenover Sky Sports. “Dat is met de fans ook zo, die waren de eerste 45 minuten stil. Ik wil mijn fans terug. Dan heb ik het niet over de supporters bij uitwedstrijden, zij zijn geweldig. De fans in het Etihad Stadium moeten de ploeg bij elke actie steunen.” De Spaanse oefenmeester was ook erg kritisch op zijn eigen ploeg. “Ik herken mijn team niet. Ze hadden voorheen de passie en de wilskracht om te rennen. We zijn een eind verwijderd van het team dat we in voorgaande jaren hadden. Denk je dat we elke keer zo'n comeback kunnen volbrengen? Dat kan niet.”

“We hebben vandaag geluk gehad”, vervolgde Guardiola. “Als we iets willen winnen of mee willen doen maar we blijven alleen maar klagen, klagen en klagen, dan hebben we geen enkele kans om iets te winnen." Het enige lichtpuntje was volgens Guardiola Mahrez. De vleugelaanvaller voltooide na rust de comeback van the Citizens door na eerdere goals van Álvarez en Haaland de 3-2 en de 4-2 voor zijn rekening te nemen. “Wat een speler. Voor het WK was hij op vakantie, maar het kwartje is gevallen”, aldus Guardiola.

Met de zege op Tottenham werd de achterstand van City op koploper Arsenal verkleind tot vijf punten. The Gunners kunnen de voorsprong zondag echter weer vergroten wanneer het Manchester United van manager Erik ten Hag op bezoek komt in het Emirates Stadium. Guardiola vindt dat zijn ploeg beter voor de dag moet komen, wil City mee blijven doen om de titel. “Denk je dat we Arsenal gaan inhalen, gelet op hoe we spelen? No way. In Arsenal hebben we een tegenstander die het vuur wél heeft. Die club heeft al twintig jaar de Premier League niet gewonnen. Ik leg de realiteit uit. Alles is bij City zo comfortabel, maar de tegenstanders wachten niet.”