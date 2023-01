Valentijn is uiterst kritisch op Ajax: 'Club wordt geleid door drie vrouwen’

Edwin van der Sar moet het ontgelden bij Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is ‘de boel bij Ajax volledig geïmplodeerd’ na het vertrek van Marc Overmars als technisch directeur vanwege grensoverschrijdend gedrag. “Terwijl Ajax na de Overmars-gate vroeg om een sterke, zichtbare leider, doken alle verantwoordelijken weg”, aldus Driessen.

Daley Blind vertrok eind december door de achterdeur bij Ajax, nadat hij bij de Amsterdammers op het tweede plan was geraakt. De 32-jarige verdediger tekende vervolgens transfervrij bij Bayern München. In een interview met het Algemeen Dagblad liet Blind weten te balen dat de leiding van Ajax er niets aan deed om hem voor de club te behouden. Driessen stelt dat de clubleiding van Ajax weinig tot niets heeft geleerd van de affaire-Abdelhak Nouri. “Hoe moeilijk Blind zich ook schikte in een rol op het tweede plan en hoe zich dat ook bij hem uitte; een clubicoon als Blind hoort bij Ajax door de voordeur te vertrekken”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Volgens de columnist blijkt sinds het vertrek van Overmars bij Ajax uit alles een totaal gebrek aan leiderschap. “Terwijl Ajax na de Overmars-gate vroeg om een sterke, zichtbare leider, doken alle verantwoordelijken weg. Niemand stond op om de escalatie van de organisatorische chaos te stoppen en te repareren. Handenvol mensen zijn beschadigd of worden nog beschadigd. Met Schreuder en Blind als laatste slachtoffers. Algemeen directeur Van der Sar laat zich als directeur nauwelijks zien of horen in alle voorbijgekomen dossiers.”

“Financieel directeur Susan Lenderink rook als carrièretijger haar kans en greep de macht op transfergebied”, vervolgt Driessen. “Zij werd als verlengstuk van de rvc op de werkvloer de spil waar alles om draaide. Van der Sars loopjongens Hamstra en Huntelaar werden haar loopjongens. Het leidde tot maximale stroperigheid op de transfermarkt, want ook Danny Blind – de toen tijdelijk teruggetreden technisch commissaris – moest overal nog zijn plasje over doen.”

Driessen stipt ook aan dat het zorgwekkend is dat de raad van commissarissen momenteel op omvallen staat. “Tegen de afspraak in komt Danny Blind niet terug in de rvc. Zonder Blind is er geen technische kennis voorhanden binnen de rvc. Blinds onverwachte vertrek noopt Peter Mensing tijdelijk langer te blijven. Hij wilde in januari afzwaaien. Intussen heeft voorzitter Leen Meijaard ook zijn afscheid bekendgemaakt. Hun rol in de rvc is uitgespeeld. Zodoende ligt de macht bij de vrouwelijke zittenblijvers Annette Mosman – zij loodste in november de al onder vuur liggende directeur Maurits Hendriks binnen – en Georgette Schlick. Met de streberige financiële vrouw Lenderink wordt Ajax geleid door drie vrouwen.”