Opvallend: Locadia tussen veertien suggesties als Memphis-opvolger bij Barça

Vrijdag, 20 januari 2023 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:36

Nu Memphis Depay op het punt staat om voor tweeënhalf seizoen bij Atlético Madrid te tekenen, wordt er druk gespeculeerd over diens mogelijke opvolger bij Barcelona. Xavi hoopt dat Barça het vertrek van de Oranje-international tijdens de winterse transferwindow nog weet op te vangen. De Catalaanse krant Sport doet veertien ‘low costs’-suggesties en noemt opvallend genoeg ook Jürgen Locadia.

Memphis trainde donderdag in afwachting van de officiële aankondiging van zijn transfer al mee bij Atlético. Volgens Marca gaat Memphis de overstap naar de Spaanse hoofdstad maken voor drie miljoen euro exclusief bonussen. Na de probleemloze zege van donderdagavond in de Copa del Rey op derdedivisionist Ceuta (0-5), bevestigde Xavi dat hij hoopt op de komst van een nieuwe aanvaller. Barça dient zich echter te houden aan de financiële limieten die door LaLiga zijn opgelegd, waardoor de Catalanen weinig geld kunnen uitgeven aan een eventuele opvolger van Memphis.

Sport heeft een lijstje met veertien namen opgesteld van potentiële 'low cost'-opvolgers voor Memphis. Op de lijst staan veel namen van aanvallers die over een aflopend contract beschikken. Zo worden onder meer Roberto Firmino (Liverpool), Alexis Sánchez (Olympique Marseille), Olivier Giroud (AC Milan), Lucas Moura (Tottenham Hotspur), Moussa Dembélé (Olympiqye Lyon) en Dries Mertens (Galatasaray) genoemd.

Opvallend genoeg wordt het lijstje afgesloten met Locadia. De 29-jarige spits vertrok vorige maand halsoverkop uit Iran. Locadia stond daar onder contract bij Persepolis en is inmiddels transfervrij. Mocht Barcelona er niet in slagen om deze winter een opvolger van Memphis te vinden, dan heeft Xavi nog genoeg smaken om uit te kiezen. Los Azulgrana lijfden afgelopen zomer Robert Lewandowski en Raphina in, terwijl Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Ferran Torres al onder contract stonden in het Spotify Camp Nou.