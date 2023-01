Arnaut Danjuma gaat knoop doorhakken: ‘Medische keuring staat gepland’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 07:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:46

Everton maakt werk van de komst van Arnaut Danjuma, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert zijn de komende uren ‘cruciaal’ voor de toekomst van de 25-jarige aanvaller van Villarreal. Danjuma gaat naar verluidt ‘erg snel’ een knoop doorhakken over zijn toekomst. De onderhandelingen met Everton zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Danjuma mag deze winter vertrekken bij Villarreal, dat inzet op een definitieve transfer óf huur met verplichte optie tot koop. Sinds zaterdag is Danjuma met toestemming van el Submarino Amarillo in Engeland om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Daar zou hij volgens Relevo door zijn zaakwaarnemer bij vrijwel de gehele Premier League zijn aangeboden. Het Eindhovens Dagblad meldde woensdag dat ook PSV zich wil versterken met Danjuma, waarna De Telegraaf toevoegde dat Ajax eveneens de optie verkent om de aanvaller al dan niet tijdelijk binnen te halen.

Everton lijkt momenteel echter de beste papieren te hebben om Danjuma in te lijven. The Toffees zijn met Villarreal in gesprek om de deal rond te krijgen en hebben al een medische keuring op de planning staan. The Athletic meldde vorige week donderdag al dat Bournemouth ook welwillend staat tegenover een terugkeer van Danjuma. De Nederlander speelde tussen 2019 en 2021 al twee seizoenen voor the Cherries en was toen goed voor zeventien goals in 52 officiële duels.

Danjuma vertrok in de zomer van 2021 voor 23,5 miljoen euro naar Villarreal en kwam afgelopen jaargang tot zestien treffers en zes assists in 34 duels over alle competities. Dit seizoen gaat het Danjuma een stuk lastiger af: in LaLiga-verband wist hij alleen tegen Osasuna te scoren, alhoewel tweemaal. In de Copa del Rey was hij recent wel belangrijk voor Villarreal. Tweededivisionist FC Cartagena werd in de derde ronde van het bekertoernooi mede dankzij een goal van Danjuma met 5-1 aan de kant gezet.