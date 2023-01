Twijfels over Madueke-transfer: ‘Hoop geld voor PSV, maar ik snap Chelsea niet’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 07:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:13

John van ‘t Schip begrijpt niet dat Chelsea inzet op de komst van Noni Madueke. Donderdag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat de twintigjarige vleugelaanvaller van PSV zo goed als zeker voor zo’n 38 miljoen euro naar de Londenaren vertrekt. Van ‘t Schip is van mening dat the Blues zich echter beter hadden kunnen richten op het aantrekken van een nieuwe spits.

Volgens Elfrink is de zaak donderdag in een stroomversnelling geraakt. Madueke, die bij PSV nog over een contract tot medio 2025 beschikt, moet manager Graham Potter bij Chelsea voorzien van meer keuzes in zijn voorhoede. Van ‘t Schip kijkt raar op van de aanstaande transfer. “Een fantastische speler. Een hoop geld voor PSV, maar ik snap eerlijk gezegd Chelsea niet.”, zegt de voormalig profvoetballer bij Viaplay.” Ze hebben Raheem Sterling en Hakim Ziyech die het daar op dit moment goed doet. Ze hebben Christian Pulisic en ze hebben die Oekraïner (Mykhaylo Mudryk, red.)”

Volgens Van ‘t Schip ontbeert Chelsea eigenlijk veel meer een goede spits. “Een type als Didier Drogba of Diego Costa wat ze in het verleden hadden, want Kai Havertz is geen echte nummer 9. Het huren van João Félix hebben ze ook lekker gedaan... Hij is volgens mij ook de eerste drie wedstrijden geschorst. Dan kopen ze nu Madueke, met al die spelers die ze in de voorhoede al hebben rondlopen. Ik vind het gek beleid, eerlijk gezegd. Ik hoop voor Madueke dat hij veel aan spelen toe gaat komen en fit blijft, want het is een fantastische speler. In de Premier League zijn er genoeg wedstrijden, dus misschien willen ze hem wel langzaam brengen.”

Madueke was sinds juli 2018 actief voor PSV, dat hem transfervrij overnam van Tottenham Hotspur. In januari 2020 maakte de linkspoot op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht tijdens het duel met VVV-Venlo (1-1). In totaal kwam Madueke tachtig keer in actie voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en veertien assists. Met de aanstaande transfer naar Chelsea keert hij terug naar zijn geboortestad.