Real Madrid toont indrukwekkende veerkracht na twee wonderschone goals

Donderdag, 19 januari 2023 om 23:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:21

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Halverwege het bekerduel met Villarreal keek de Koninklijke nog aan tegen een 2-0 achterstand, die na rust werd omgezet in een overwinning: 2-3. Vinícius Júnior, Éder Militão en Dani Ceballos verzorgden de Madrileense doelpuntenproductie; in de eerste helft zetten Étienne Capoue en Samuel Chukwueze hun namen op het scorebord.

De opvallendste afwezige aan de kant van Villarreal was Arnaut Danjuma, die niet eens bij de wedstrijdselectie zat en mogelijk voorsorteert op een vertrek naar PSV of Ajax. Ancelotti had geen grote verrassingen in petto, al voerde hij ten opzichte van de verloren Supercopa-finale tegen Barcelona (1-3) wel enkele wijzigingen door. Op de rechtsbackpositie werd Dani Carvajal vervangen door Nacho Fernández, terwijl de honneurs van Luka Modric op het middenveld werden waargenomen door Federico Valverde. Door het ontbreken van de 37-jarige Kroaat kwam er een plek vrij voor Rodrygo.

Capoue ramt de bal al heel vroeg keihard binnen Real Madrid wacht opnieuw een zware opgave tegen Villarreal

Real Madrid begon erbarmelijk aan de wedstrijd en keek na vier speelminuten al tegen een 1-0 achterstand aan. Gerard Moreno bediende binnen het zestienmetergebied Capoue, die ruimte maakte voor het schot en doeltreffend uithaalde. In het eerste bedrijf bleef Villarreal de bovenliggende partij en onder meer Yeremi Pino kreeg een uitstekende mogelijkheid op de tweede treffer. De 2-0 viel enkele minuten voor rust. Na fraai combinatievoetbal van Pino en Moreno in de kleine ruimte leverde laatstgenoemde een perfecte steekpass af bij Chukwueze, die op koelbloedige wijze afrondde.

In de eerste helft kregen de Madrilenen twee grote kansen, maar beide mogelijkheden leverden geen treffer op. Eerst verzuimde Ferland Mendy zijn poging voldoende vaart mee te geven om doelman Filip Jörgensen te verrassen; vervolgens moest Rodrygo toezien hoe zijn schot van de lijn werd gehaald door Pau Torres. Na rust stond er een totaal ander Real Madrid op het veld. De aanvalslust nam toe en de aansluitingstreffer werd gevonden na een klein uur spelen. Na een razendsnelle omschakeling zorgde Vinícius Júnior op aangeven van invaller Ceballos voor de 2-1.

De gelijkmaker viel ruim twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Waar een kopbal van Benzema in eerste instantie nog gepareerd werd door Jörgensen, moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven op de rebound van Militão: 2-2. Real Madrid rook bloed en ging na de gelijkmaker nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, die gevonden werd in de 86ste minuut. Marco Asenso legde de bal terug op de rand van de zestien, waar Ceballos stond om met een geplaatst schot voor de 2-3 te zorgen.

Villarreal schakelt heel snel om en Samuel Chukwueze is het eindstation voor de 2-0 tegen Real Madrid

Real Madrid doet wat terug ??

Vinicius Junior rondt een heerlijke combinatie af voor de 2-1

Éder Militao met de gelijkmaker ??

Éder Militao met de gelijkmaker
Real Madrid leek toch echt kansloos voor rust, maar is helemaal terug! 2-2