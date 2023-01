Federico Chiesa komt van de bank en redt Juventus met heerlijke goal

Donderdag, 19 januari 2023 om 22:53 • Guy Habets

Juventus heeft de volgende ronde van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. De club uit Turijn had op eigen veld heel veel moeite met Monza, maar door een ingeving van Federico Chiesa werd er uiteindelijk wel gewonnen: 2-1. Chiesa was op de bank begonnen, maar moest invallen om de meubelen te redden.

Dat het bereiken van de volgende ronde geen halszaak was voor Juventus, bleek wel uit de opstelling. Max Allegri formeerde een team zonder spelers als Chiesa, Gleison Bremer en Wojciech Szczesny en gaf onder meer het vertrouwen aan Moise Kean. De spits betaalde dat vertrouwen al snel terug door een voorzet vanaf rechts in de verre hoek te koppen en zo voor de 1-0 te zorgen, maar nog voor rust kwam Monza terug in de wedstrijd. Matia Valoti verlengde een hoekschop zo het doel in en maakte dat la Vecchia Signora opnieuw in de aanval moest.

Van aanvallen was pas in de tweede helft sprake, maar doorpakken lukte Juventus maar niet. Monza, waar Silvio Berlusconi als eigenaar de scepter zwaait, verdedigde stug en kwam er zo nu en dan ook gevaarlijk uit. De grote namen van Juve waren nodig om de meubelen te redden en twintig minuten voor tijd deed Chiesa dat. De vleugelaanvaller deed het op kenmerkende wijze door vanaf links naar binnen te komen en de bal met rechts in de verre hoek te deponeren: 2-1. Dat bleek het winnende doelpunt te zijn, waardoor Juventus doorbekert en Monza eruit ligt.