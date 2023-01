Manchester City recht de rug na twee tegengoals en overklast Spurs na rust

Donderdag, 19 januari 2023 om 22:52 • Guy Habets

Manchester City heeft drie punten overgehouden aan de clash met Tottenham Hotspur. De gasten uit Noord-Londen stonden na de eerste helft nog met 0-2 voor, maar gaven het na rust helemaal weg: 4-2. Julián Álvarez, Erling Braut Haaland en Riyad Mahrez (tweemaal) repareerden de schade voor de nummer twee van de Premier League.

Het gelijke spel van Manchester United van woensdagavond bij Crystal Palace betekende dat City uitstekende zaken kon doen op de ranglijst. Pep Guardiola, de trainer van the Citizens, koos dan ook voor een sterke opstelling in de thuiswedstrijd tegen Tottenham. Nathan Aké stond als linkercentrale verdediger aan de aftrap en wist Manuel Akanji als defensieve partner naast zich. Haaland was de spits van dienst en ontmoette in een direct duel met Harry Kane de andere topspits in de Premier League. De Engelsman werd in de rug gesteund door Dejan Kulusevski en Heung-Min Son.

Het tempo in het Etihad Stadium lag minder hoog dan vooraf verwacht werd. Waar City afgelopen weekend werd afgedroogd door Erik ten Hag en de zijnen (2-1), werd Spurs met 0-2 geklopt in de North London Derby en van die nederlagen moesten beide ploegen duidelijk nog even herstellen. De eerste grote kans viel pas na ruim een half uur te noteren, toen Son een inzet met het hoofd gekeerd zag worden door de oplettende Ederson. Vlak voor rust kroop ook de thuisploeg uit de schulp en had het via Haaland op voorsprong moeten komen. De Noor knikte echter van dichtbij over.

City moest het missen van die kans bezuren. Ederson gaf de bal in de laatste minuut van de eerste helft namelijk cadeau aan Tottenham, waarna Kulusevski de trekker overhaalde en de bal in het lege doel schoof. Alsof die 0-1 nog niet genoeg was, werd het anderhalve minuut later ook nog eens 0-2. Emerson Royal kopte van dichtbij binnen na een scrimmage en zorgde dat de mannen van Guardiola met een achterstand van twee doelpunten aan de thee gingen. Die marge werd aan het begin van de tweede helft alweer verkleind tot één.

Twee keer raak voor Tottenham! ??



Tottenham schiet vlak voor rust twee keer raak! Kulusevski en Emerson bezorgen 'The Spurs' de comfortabele leiding.



?? https://t.co/I262SNUB9J#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/V952Cz6skd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 19, 2023

Álvarez vond de bal in minuut 51 voor zijn voeten nadat de formatie uit Londen slecht uitverdedigde en de Argentijn vond het dak van het doel (1-2), waarna de jacht op de gelijkmaker ook werd ingezet. Heel lang had City niet nodig, want twee minuten na de aansluitingstreffer stond het alweer gelijk. De bal werd van achteruit op het voorhoofd van Mahrez gelepeld, die zag dat Haaland er beter voor stond. De kopbal op de Noor werd vakkundig tot doelpunt gepromoveerd: 2-2.

Wie dacht dat de blauwen uit Manchester door zouden pakken, kwam bedrogen uit. Tottenham bleek over veerkracht te beschikken en had alle pech van de wereld toen een inzet van Ivan Perisic na ruim een uur door Noah Lewis van de lijn en via de paal weg werd geschoten. De inzet van Spurs was echter tevergeefs, want City was niet meer te houden en kwam via Mahrez zelfs op voorsprong. Het schot in de korte hoek van de Algerijn was Hugo Lloris te machtig en dat leidde tot frustratie bij manager Antonio Conte en de zijnen. Het schot leek immers houdbaar.

City draait het in zeventien minuten volleeeedig om! ??



Riyad Mahrez schiet de ploeg van Pep Guardiola naar een 3-2 voorsprong!



?? https://t.co/I262SNUB9J#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8zH9ZOY6Cd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 19, 2023

De voorsprong voor City zorgde voor hernieuwde aanvalslust bij de gasten uit Londen. Die zagen een voorsprong van twee goals immers verdampen en wilden niet met lege handen uit Manchester vertrekken. Heel veel had het slotoffensief van de formatie van Conte echter niet om het lijf en dus kon de thuisploeg eenvoudig overeind blijven. In de slotfase chipte Mahrez ook nog eens op fraaie wijze de 4-2 tegen de touwen en zette daarmee zijn handtekening onder de fraaie comeback van the Citizens.