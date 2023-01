‘Ronaldo vertrok te vroeg en heeft meer niveau dan zeker twee spelers van PSG’

Donderdag, 19 januari 2023 om 22:19 • Mart van Mourik

De Spaanse media hebben genoten van de demonstratiewedstrijd tussen de Riyadh All Stars XI en Paris Saint-Germain. De hoofdrolspelers van the last dance, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, stelden volgens de Spaanse kranten zeker niet teleur. De Portugees, die deel uitmaakte van een elftal met spelers van Al-Hilal en Al-Nassr, was tweemaal trefzeker; Messi scoorde namens PSG eenmaal. In Spanje vraagt men zich af of Ronaldo niet te vroeg vertrokken is uit Europa.

In de Spaanse media werd er reikhalzend uitgekeken naar el último baile: de laatste dans die geleid wordt door Ronaldo en Messi. Waar de strijd tussen de twee grootheden voorheen vooral gevoerd werd op Spaanse bodem, vormde ditmaal het volledig uitverkochte King Fahd International Stadium het strijdtoneel van de clash tussen de voormalig aartsrivalen. Zowel de aanvaller van Al-Nassr als de Argentijn deed een uur mee in de wedstrijd die uiteindelijk gewonnen werd door de Parijzenaren: 4-5.

De kranten waren na afloop met name te spreken over de passie waarmee Ronaldo het vriendschappelijke duel aanvloog. Hij was gebrand om te presteren en stak zijn vreugde na het maken van de treffers niet onder stoelen of banken, zo merken diverse journalisten op. “De hamvraag na deze wedstrijd is: is Ronaldo niet te vroeg naar Saudi-Arabië gegaan?”, stelt Marca, dat van mening is dat de 37-jarige aanvaller een veel hoger niveau haalde dan diverse namen aan de kant van PSG.

“Keylor Navas is in de afgelopen maanden tien voetbaljaren ouder geworden. Tijdens het WK stelde de doelman al teleur in dienst van Costa Rica, en ook nu ging hij enorm de fout in voorafgaand aan het penaltymoment van Ronaldo. Laatstgenoemde speelt weliswaar in Saudi-Arabië, maar het kan niet gezegd worden dat bijvoorbeeld Navas een hoger niveau haalt dan de Portugees. Ook Sergio Ramos haalde niet het gewenste niveau. Zowel bij de 2-2 als bij de 3-3 ging de in Sevilla geboren verdediger niet vrijuit”, zo concludeert de meest verkochte sportkrant van Spanje.

Tegelijkertijd is AS in het algemeen zeer lovend over het schouwspel, dat door het Madrileense dagblad ‘de beste vriendschappelijke wedstrijd ooit’ wordt genoemd. “De confrontatie was op geen enkel moment teleurstellend en zeker het fanatisme van Ronaldo was indrukwekkend. Ook Messi, die een penalty versierde en tot scoren kwam, haalde een hoog niveau.” Mundo Deportivo spreekt van een waar doelpuntenfestijn dat volledig in het teken stond van Ronaldo en Messi, die ‘alles gaven’.