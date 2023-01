Feyenoord en Ajax maken zich ernstig zorgen over terugkeer van Berghuis

Donderdag, 19 januari 2023 om 22:01 • Guy Habets

Feyenoord en Ajax zitten in hun maag met de aanstaande terugkeer van Steven Berghuis in De Kuip. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De spelmaker van de Amsterdammers, die anderhalf jaar geleden de pikante overstap van Rotterdam-Zuid naar de Johan Cruijff ArenA maakte, wordt in de aanloop naar de wedstrijd ernstig bedreigd. Daarnaast verwacht men een giftige sfeer in het stadion.

Veel mensen binnen Feyenoord hebben hun zorgen al geuit over de veiligheid van Berghuis in De Kuip. Aanstaande zondag keert de Apeldoorner voor het eerst terug in een met Feyenoord-fans gevuld stadion en dat leidt tot hoofdbrekens, omdat er de afgelopen weken al veel anonieme bedreigingen geuit zijn richting de voetballer. Tijdens de uitwedstrijd bij FC Groningen (0-3) van afgelopen zondag lieten de aanwezige supporters van Feyenoord zich al van hun slechtste kant zien door spreekkoren over Berghuis, joden en gaskamers ten gehore te brengen.

De Stadionclub kan tegelijkertijd geen problemen meer gebruiken, want de supporters hebben al voor de nodige overlast gezorgd en het eventuele staken van de Klassieker zou forse gevolgen kunnen hebben. Het wekenlang in een lege Kuip spelen behoort dan ook tot de mogelijkheden en dat wil Feyenoord koste wat het kost voorkomen, nu het verwikkeld is in de titelrace en de koploper van de Eredivisie is.

Bij Ajax kijkt met met een andere blik naar de situatie. Trainer Alfred Schreuder heeft weer de beschikking over een fitte Berghuis, maar men vraagt zich af of het verstandig is om de middenvelder mee te nemen. Zelf wil Berghuis graag spelen, maar Amsterdamse betrokkenen vinden dat je het de speler niet aan kan doen om warm te lopen langs een volle tribune of een hoekschop te nemen. Zondag zal blijken of Ajax met Berghuis aan zal treden in Rotterdam-Zuid en of het onthaal binnen de perken van het redelijke blijft.