Barcelona maakt aan de hand van uitblinker Franck Kessié gehakt van Ceuta

Donderdag, 19 januari 2023 om 21:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:08

Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Xavi kwam aan het einde van de eerste helft tot scoren tegen derdedivisionist Ceuta, waarna het de klus afmaakte in de tweede helft: 0-5. Franck Kessié was met twee assists en een doelpunt de grote man aan de kant van de Catalanen. Ook Raphinha, Robert Lewandowski (tweemaal) en Ansu Fati kwamen tot scoren. Vrijdag wordt er geloot voor de kwartfinales.

Xavi had in zijn wedstrijdselectie geen plek voor Frenkie de Jong. De Nederlander kreeg net als Pedri en Ronald Aráujo rust. Voor Memphis Depay is er een einde gekomen aan zijn lijdensweg in Catalonië. De spits werd donderdagavond op het trainingsveld van Atlético Madrid gesignaleerd, waardoor een transfer een kwestie van tijd lijkt te zijn. Op doel kreeg Iñaki Peña de kans zich te laten zien, wat betekende dat eerste keus Marc-André Ter Stegen op de bank zat. Naast de Duitser zaten onder anderen Sergio Busquets, Alejandro Baldé, Ousmane Dembélé, Fati en Jules Koundé. Er stonden echter ook grote namen op het veld. Zo stond Jordi Alba linksback, bespeelden Raphinha en Ferran Torres de vleugels en stond Lewandowski in de spits.

Daar is dan het eerste doelpunt ? Raphinha opent voor rust de score tegen Ceuta ??#ZiggoSport #CopadelRey #CeutaBarcelona pic.twitter.com/xUt0CXFMR8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2023

Na een klein kwartier spelen creëerde Raphinha ruimte voor zichzelf. Het schot dat volgde bleek echter onnauwkeurig en ging ver naast de paal. Barcelona kwam in het eerste bedrijf moeilijk tot kansen en zag Ceuta bijna op voorsprong komen. Rodri kreeg de bal op zijn hoofd, maar zag zijn inzet naast gaan. Enkele minuten voor het rustsignaal brak Barcelona toch nog de ban. Kessié vond Raphinha op de rand van de zestien, waarna de Braziliaan ruimte voor zichzelf maakte en met links de verre hoek vond. Doelman Tomás Mejiás Osorio raakte de bal met zijn vingertoppen, maar dat bleek niet genoeg: 0-1.

De eerste voor Robert Lewandowski in de Copa del Rey ?? Gaan er nog meer bijkomen tijdens deze wedstrijd? ??#ZiggoSport #CopadelRey #CeutaBarcelona pic.twitter.com/mpuekXwUIB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2023

Aan het begin van de tweede helft loste Gavi mede-jongeling Pablo Torre af. Vijf minuten na rust zorgde Lewandowski voor de beslissing en daar ging een grote fout aan vooraf. De linksback van de thuisploeg leverde de bal zomaar in bij Kessié, die het leer afgaf aan Lewandowski. De Pool schoot eigenlijk niet best in, maar had het geluk dat de bal door de benen van Osorio tegen de touwen belandde: 0-2.

De wedstrijd was gespeeld en twintig minuten voor tijd maakte Fati een einde aan alle twijfels. De pijlsnelle aanvaller trok vanaf de linkerkant naar binnen, kapte zijn man uit en vond de verre hoek: 0-3. Barcelona kon het vervolgens rustig aan doen, terwijl Ceuta simpelweg niet meer tegenstand kon bieden. Dat leidde tot de 0-4 van Kessié. Alba had vanaf de rechterkant een fraaie voorzet in huis op Kessié. De Ivoriaan promoveerde de voorzet vervolgens tot doelpunt door knap binnen te koppen. Lewandowski maakte er in de absolute slotfase ook nog 0-5 van, door net als Fati vanaf links naar binnen te kappen en de verre hoek te vinden.