Ajax krijgt steun uit bekende hoek: ‘Ze blijven de favoriet tegen Feyenoord’

Donderdag, 19 januari 2023 om 21:22 • Guy Habets

Siem de Jong vindt dat Ajax ondanks de matige vorm van de laatste maanden nog altijd de favoriet is voor de Klassieker van komende zondag. Dat zegt de aanvallende middenvelder van De Graafschap tegen Voetbal International. De Jong, die in twee periodes voor de Amsterdammers speelde en daarin tot meer dan 200 wedstrijden kwam, verwacht ook dat Ajax nog kampioen zal worden.

De Jong werd door VI gevraagd naar zijn verwachtingen voor de Klassieker en was het niet eens met de stelling dat Feyenoord de favoriet is. "Ajax is een beetje zoekende, maar ze hebben nog steeds heel veel kwaliteit. Op basis daarvan vind ik Ajax de favoriet. Ajax heeft in het verleden ook vaak genoeg gewonnen in De Kuip en ik heb daar zelf ook mooie herinneringen aan. Ik verloor er niet vaak. Het zijn altijd speciale, beladen en mooie wedstrijden waar de vorm niet altijd de doorslag geeft."

Feyenoord zal de titelrace volgens De Jong, die momenteel voor De Graafschap speelt, ook niet vol gaan houden. De broer van PSV-spits Luuk de Jong hoopt sowieso op een andere kampioen dan de Rotterdammers. "Ik gun mijn broer de titel en ik gun Ajax natuurlijk de titel. De verschillen zijn erg klein, maar als Ajax het iets meer op de rit krijgt, verwacht ik dat ze uiteindelijk komen bovendrijven in de titelrace."

Toch is de aanvallende middenvelder niet helemaal tevreden over het huidige Ajax. De manier waarop afscheid werd genomen van Daley Blind steekt hem. "Ik ken Daley heel goed, dus misschien ben ik hier niet helemaal objectief, maar ik vind dat hij nog steeds heel belangrijk kan zijn. Hij had niet voor niets een basisplaats op het WK en Bayern München haalt hem ook niet voor niets. Dat is natuurlijk een heel mooie stap, maar de manier waarop het allemaal is gegaan doet wel een beetje pijn, ook bij mij."