Staande ovatie voor toptalent Arda Güler bij late bekeroverwinning Fenerbahçe

Donderdag, 19 januari 2023 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Turkse beker. Çaykur Rizespor hield het lang vol tegen de topclub uit Istanbul, maar in de slotfase wist Enner Valencia alsnog de winnende 2-1 tegen de touwen te koppen. De bij vlagen onnavolgbare Arda Güler kon bij zijn wissel rekenen op een staande ovatie van het publiek. Eerder voegden onder meer Galatasaray, Basaksehir en Trabzonspor zich bij de laatste acht van het bekertoernooi.

Fenerbahçe-trainer Jorge Jesus had geen basisplaats in petto voor Ferdi Kadioglu. De positie van de rechtsback werd ingenomen door Bright Osayi-Samuel. Op doel kreeg Irfan Egribayat de kans, waardoor Altay Bayindir reserve was. De voorste vier bestond uit Diego Rossi, Güler, Joshua King en Valencia. De thuisploeg kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Güler, die wordt bestempeld als een van de grootse talenten van Turkije, had aan de rechterkant een paar onnavolgbare acties in huis. De pas zeventienjarige creatieveling gaf de bal voor op de rand van het zestienmetergebied, waar Miha Zajc klaar stond om af te ronden. Het puike schot van de Sloveen bleek onhoudbaar voor Zafer Görgen: 1-0.

GOL | ???? Fenerbahçe 1 ?? 0 Rizespor ???? #ZTK ?? Zajc 12' pic.twitter.com/nxSZhoDkif — A Spor (@aspor) January 19, 2023

Rizespor kwam echter sterk terug en dat leidde in de 26e minuut tot de gelijkmaker. Een vrije trap van Ronaldo Mendes kwam terecht op het hoofd van Sinan Osmanoglu, die de verre hoek vond: 1-1. Na rust probeerde Zajc het met een kiezelhard schot, dat nog maar net gekeerd kon worden door Görgen. Na ruim een uur spelen werd Güler gewisseld en hij kon rekenen op groots applaus van de aanwezige supporters. Vijf minuten voor tijd claimde Fenerbahçe hands van centrale verdediger Seyfettin Anil Yasar, maar de scheidsrechter wuifde de lichte aanraking met de hand weg. De wedstrijd leek af te stevenen op een verlenging, maar daar dacht Valencia anders over. De Ecuadoriaan werd door invaller Emre Mor bij de tweede paal gevonden, waarna de spits simpel de korte hoek vond: 2-1.

GOL | ???? Fenerbahçe 2 ?? 1 Rizespor ???? #ZTK ?? Valencia 89' pic.twitter.com/VCJAA4L83J — A Spor (@aspor) January 19, 2023