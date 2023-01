Messi en Ronaldo grijpen hoofdrol tijdens galavoorstelling in Saudi-Arabië

Donderdag, 19 januari 2023 om 20:08 • Guy Habets • Laatste update: 20:12

De zoveelste strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo is in het voordeel van de Argentijn beslist. Het Paris Saint-Germain van Messi won een demonstratiewedstrijd van de Riyadh All Stars XI, een elftal met spelers van Al-Hilal en Al-Nassr uit de Saudische hoofdstad. Ronaldo was captain van dat team en scoorde tweemaal, maar kon niet voorkomen dat de Fransen met 5-4 wonnen. Messi zette zijn naam ook op het scoreformulier.

Het oefenduel, dat volledig bedoeld was ter promotie van Saudi-Arabië, werd aangekondigd als de grote strijd tussen Ronaldo en Messi en dat tweetal stond inderdaad ook aan de aftrap in het King Fahd International Stadium, dat volledig uitverkocht was. Christophe Galtier, trainer van PSG, liet daarnaast sterren als Neymar en Kylian Mbappé starten. Aan de zijde van het combinatie-elftal uit Riyadh deden naast Ronaldo ook bekende spelers als Anderson Talisca en Luiz Gustavo mee.

De eerste helft was er een om van te watertanden. Al na drie minuten vestigde Messi de aandacht op zijn persoon door een geweldig wippertje van Neymar op waarde te schatten en de bal langs de uitkomende doelman in het net te schuiven: 0-1. Dat kon Ronaldo echter niet op zich laten zitten. Na een half uur wees de scheidsrechter naar de stip na een overtreding van Keylor Navas, de doelman van dienst bij PSG, op de Portugees en dat buitenkansje werd in de gelijkmaker omgezet. Vlak na de 1-1 kwamen de gasten uit Frankrijk ook nog eens met tien man te staan toen Juan Bernat een doorgebroken speler neerhaalde.

Toch slaagde PSG erin om de voorsprong weer te pakken. Marquinhos tikte op aangeven van Mbappé de 1-2 tegen de touwen en vlak voor rust leek het ook 1-3 te worden toen Neymar mocht aanleggen voor een strafschop nadat er een lichte overtreding op hem werd gemaakt. De Braziliaan faalde echter jammerlijk en zag tot zijn afgrijzen hoe Ronaldo even later aan de andere kant van het veld wel scoorde. CR7 kopte in eerste instantie nog op de paal, maar benutte de rebound wel en zorgde zo voor een ruststand van 2-2.

Ook het tweede bedrijf had een hoge amusementswaarde. Het tiental van Paris bleef immers aanvallen en kwam via Sergio Ramos al snel weer op voorsprong. De Spaanse mandekker was mee naar voren geslopen en was er bij de eerste paal als de kippen bij om een voorzet van Mbappé tot doelpunt te promoveren. De 3-2 werd echter rap weer ongedaan gemaakt door de All Stars uit Riyadh, want Hyun-Soo Jang knikte uit een corner de 3-3 tegen de touwen. Nog geen twee minuten later was het alweer 4-3. Opnieuw kreeg PSG een strafschop te nemen en ditmaal ontfermde Mbappé zich er wel met succes over.

Na zestig minuten voetballen waren er derhalve al zeven doelpunten gevallen en dat was ook het moment dat de wedstrijd van Ronaldo erop zat. Hij werd gewisseld en zag dat Messi en Mbappé er een minuut later ook vanaf werden gehaald. Met het vertrek van de supersterren werd de wedstrijd meteen een stuk onaantrekkelijker, maar er werd wel nog gescoord. Hugo Ekitike besliste tien minuten voor tijd de één-op-één met de keeper in zijn voordeel (5-3) en diep in blessuretijd bepaalde Talisca de eindstand op 5-4.