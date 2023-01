Jesse Lingard doet boekje open over depressie en alcoholproblemen

Donderdag, 19 januari 2023 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

Jesse Lingard kampte tijdens zijn periode bij Manchester United jarenlang met depressies en alcoholproblemen, zo heeft de Engelsman laten weten in de Diary of a CEO Podcast. De dertigjarige aanvaller vertelt dat zijn moeder diepe depressies had en dat Lingard daar later zelf ook aan zou lijden. Inmiddels gaat het beter met de speler van Nottingham Forest.

De moeder van Lingard werd in 2019 opgenomen in het ziekenhuis, wat een groot effect had op de toenmalig voetballer van Manchester United. "Ik begon 's avonds te drinken, ik nam slaapmutsjes. Ik kijk daar nu op terug en denk: waarom deed ik dat?. Maar ik had iets nodig om de pijn proberen weg te laten gaan. De depressie (van zijn moeder, red.) werd zo erg dat zij het niet helemaal meer aankon en het huis uit moest om hulp te krijgen. Maar mij alleen met zijn zuster van elf en broer van vijftien laten... Ik was nog druk met mezelf bezig. Ik was dus niet echt de grote broer die zij op dat moment nodig hadden. Ze kregen altijd de leuke, lachende Jesse en ik was bezig met het verwerken van mijn eigen dingen, dus opereerde ik op de automatische piloot", vertelt de openhartige Lingard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 32-voudig international vertelt dat hij er 'mentaal niet bij was' en dat had ook zijn weerslag op het veld. "Ik stond er, maar ik wilde daar niet staan. Ik wilde niet spelen. Ik wilde niet stoppen met voetbal en zou dat ook nooit gedaan hebben, maar ik had een pauze nodig. Ik ging wedstrijden in met een gevoel van leegte in mijn hoofd. Ik wilde niet op het veld staan, wilde er niet zijn, dus natuurlijk speelde ik slecht." Vanaf maart 2020 ging het langzamerhand beter met Lingard, toen hij op eigen initiatief in gesprek ging met toenmalig trainer Ole Gunnar Solskjaer.

"Ik dacht dat ik er wel mee om kon gaan, maar toen stapte ik naar Ole en vertelde ik hem wat er gebeurde", haalt Lingard in herinnering. "Dat hielp. Gewoon dat Ole vroeg hoe het mijn moeder ging, die conversaties alleen al, dat hielp." Lingard kende op Old Trafford bovendien geen goede relatie met Ralf Ragnick, die na het vertrek van de ontslagen Solskjaer zes maanden aan het roer stond. De Duitse oefenmeester had beweerd dat Lingard om vrije dagen had gevraagd, terwijl dat volgens hem juist andersom was. "Dat heb ik ook meteen op Twitter gezet: ik heb daar niet om gevraagd." Lingard verkaste afgelopen zomer uiteindelijk transfervrij naar Forest. Tot dusver kwam hij in zestien wedstrijden in actie voor die club en scoorde de Engelsman twee keer.