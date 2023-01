‘Ik heb met Ajax gesproken en wil ze bedanken, maar ik blijf liever hier’

Donderdag, 19 januari 2023 om 18:54 • Guy Habets • Laatste update: 19:04

Leonardo Balerdi verkast niet naar Ajax. Dat heeft de centrale verdediger van Olympique Marseille donderdag bevestigd. De Argentijn bevestigde wel dat er gesprekken zijn geweest met de Amsterdammers, maar gaf te kennen dat hij liever in Stade Vélodrome wilde blijven spelen. Daar voelt Balerdi zich op zijn gemak.

Op een persconferentie werd Balerdi gevraagd naar de interesse van Ajax. De verdediger bevestigde meteen dat er inderdaad contact is geweest. "Ik heb inderdaad met Ajax gesproken", tekenden diverse Franse media op uit de mond van de Argentijn. "Ik wil ze daar graag voor bedanken, maar heb ze ook gezegd dat ik liever hier wil blijven. Ajax is een topclub, maar Marseille is dat ook en het is respectloos tegenover mijn ploeggenoten en de club om in de winter weg te gaan."

Balerdi ruilde Boca Juniors tussentijds in voor Dortmund en mede door aanpassingsproblemen werd het avontuur in Duitsland nooit een succes. Balerdi koos vervolgens ook voor een verhuurperiode bij Marseille, om vervolgens in 2021 voor acht miljoen euro definitief over te stappen. Ajax reserveerde een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro voor de 1.87 meter lange mandekker, die bij de Fransen tot dusver tot 74 duels kwam. Het vizier moet echter worden verlegd.

Het is nog niet duidelijk welke verdedigers nog meer in beeld zijn in de Johan Cruijff ArenA. Naar verluidt was Abakar Sylla ook een optie voor de Amsterdamse clubleiding. De twintigjarige Ivoriaan van Club Brugge liet zich echter van zijn slechtste kant zien in een uitwedstrijd bij KRC Genk (3-1 nederlaag) met een belachelijke charge voor rust, waar hij slechts geel voor kreeg. In het tweede bedrijf werd Sylla alsnog weggestuurd, wat leidde tot een uiterst bijzondere woedeaanval bij de eenvoudig international.