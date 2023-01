Toekomst van Andries Noppert bij het Nederlands elftal is onzeker

Donderdag, 19 januari 2023 om 19:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:46

Andries Noppert heeft nog niet met nieuwbakken Oranje-bondscoach Ronald Koeman gesproken, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De sluitpost van sc Heerenveen maakte tijdens het afgelopen WK in Qatar onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal plots zijn debuut voor Oranje en bleef tot en met de uitschakeling in de kwartfinale onder de lat staan. Of Noppert ook onder Koeman basisspeler zal zijn, valt echter nog te bezien.

"Ik heb nog geen contact gehad met de nieuwe bondscoach, maar wat niet is kan nog komen", opent Noppert in gesprek met ESPN. Wel had de felbegeerde sluitpost telefonisch contact met Patrick Lodewijks, de nieuwe keeperstrainer van Oranje. "Als er nieuwe mensen komen bij de KNVB, dan willen die graag weten met wie ze te maken hebben en dan moet je het gesprek aangaan. Dat doet de nieuwe keeperstrainer ook." Lodewijks zal Noppert ook persoonlijk komen bezoeken in Friesland. "Hij komt hier nog en dan hebben we het er verder over. Ik weet hoe ik erin zit en hoe ik alles heb ervaren."

Noppert maakte indruk tijdens het wereldkampioenschap en onderscheidde zich met name in de groepsfase. Na afloop van het WK viel zijn naam bij diverse clubs en volgens de meest recente berichtgevingen zou FC Kopenhagen interesse hebben in de Toren van Joure. Voorlopig zit Noppert echter op zijn plek bij Heerenveen, al sluit hij een transfer niet uit. "Iedereen weet dat dit mijn club is, maar zeg nooit nooit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. We moeten met zijn allen realistisch blijven, dus als er wat voorbijkomt wat voor beide partijen goed zal zijn dan is dat het overwegen waard."

Noppert voelt zich echter op zijn gemak in Friesland en is onbetwist basisspeler. Het totaalplaatje moet kloppen voordat hij een nieuw avontuur aangaat, zo geeft hij aan. "Zolang dat dat niet zo is, zit ik hier zeker goed. Er spelen natuurlijk wel allerlei dingen. De club moet doorpakken en van de andere kant is een verhaal snel gemaakt. Ik kan ook mooie clubs opnoemen, maar ik wil eigenlijk alleen iets weten als er echt iets concreet is en dat is nu nog niet. Als het niet goed voelt, dan gaat het sowieso niet door."