Vitesse spant kort geding aan om toekomst in Eredivisie te verzekeren

Donderdag, 19 januari 2023 om 18:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:23

Vitesse heeft een reactie gegeven op het nieuws dat de club nog niet voldoet aan de licentie-eisen van de KNVB voor het nieuwe voetbalseizoen. De Arnhemmers leven al jaren in onmin met de verhuurder van stadion GelreDome en er is nog geen nieuw huurcontract overeengekomen. In een reactie op dat nieuws laat de huidige nummer veertien van de Eredivisie weten dat het een kort geding aanspant om op de korte termijn in het stadion te kunnen blijven voetballen.

De club laat weten dat er momenteel voor de langere termijn een procedure loopt over het 'eeuwige speelrecht', waarbij voortzetting van het spelen in GelreDome de inzet is. "Daarop vooruitlopend wordt er een kort geding aangespannen om tijdens deze procedure – en dus ook na 30 september 2023 – in GelreDome te kunnen blijven voetballen. Vitesse vertrouwt op een positieve afloop", meldt de club in een statement op de website. Eredivisieclubs moeten de KNVB volgens de reglementen in januari laten weten of ze beschikken over een stadion om zijn wedstrijden in te spelen. De huurovereenkomst tussen Vitesse en Nedstede loopt nog tot en met 30 september van dit jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Vitesse is op de hoogte van de regelgeving en het feit dat betaald voetbalclubs, conform de licentie-eisen van de KNVB, voor 1 maart dienen aan te geven in welk stadion zij het volgende seizoen zullen voetballen", stelt de club. "Onze situatie is uiteraard ook bekend bij de voetbalbond. Zoals bekend is in september 2018 het huidige (onder)huurcontract van GelreDome opgezegd, waardoor de overeenkomst per 1 oktober 2023 zal aflopen. Tegelijkertijd heeft Vitesse aangegeven om met ingang van die datum terug te vallen op haar eeuwigdurend speelrecht."

Vitesse spreekt van 'onredelijke huurvoorwaarden' die ten grondslag liggen aan de opzegging van het huurcontract. Zo betaalt de club ruim 2,15 miljoen per seizoen om in het GelreDome te kunnen spelen. "Terwijl de huurovereenkomst Vitesse zeer beperkte exploitatiemogelijkheden biedt – en de structurele impact hiervan op de financiële huishouding van Vitesse", schrijft de club verder. "Zonder opzegging zou de overeenkomst met niet-marktconforme voorwaarden stilzwijgend met maar liefst twintig jaar verlengd worden, tot 1 oktober 2043 (en daarmee ook niet meer gelijk lopen met de hoofdhuurovereenkomst)."

Tot slot meldt Vitesse dat het zich 'constructief' heeft opgesteld in een poging tot een oplossing te komen met de stadioneigenaar. "Vooralsnog helaas zonder redelijke huurafspraken en zonder succes. Ook in de afgelopen maanden zijn we hard blijven werken om overeenstemming te bereiken over een oplossing. Dat is helaas (nog) niet gelukt, maar ook nog lopende." Vitesse geeft aan dat het gedurende de juridische trajecten verder niet inhoudelijk kan reageren. "Wat we wel willen benadrukken: wij onderkennen en voelen de urgentie van deze kwestie en doen er alles aan om (zo snel mogelijk) de juiste oplossing te vinden. Met als onveranderd uitgangspunt dat Vitesse in GelreDome en Arnhem thuishoort."