ED: Chelsea gaat Noni Madueke definitief overnemen van PSV

Donderdag, 19 januari 2023 om 16:59 • Wessel Antes • Laatste update: 18:28

Chelsea gaat Noni Madueke definitief kopen van PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Londenaren betalen volgens de journalist maar liefst 45 miljoen euro voor de twintigjarige Engelsman, die in Eindhoven nog een contract had tot medio 2025. Volgens Elfrink is de zaak donderdag in een stroomversnelling geraakt.

De Londenaren meldden zich vorige week vrijdag voor het eerst in het Philips Stadion. Zondag werd bekend dat het openingsbod van the Blues, naar verluidt zo’n dertig miljoen euro, was afgewezen door de clubleiding van PSV. Voetbal International, dat inmiddels ook met het nieuws komt, spreekt van een akkoord over een beduidend lagere transfersom van zo’n 35 tot 40 miljoen euro. Bij Chelsea moet Madueke manager Graham Potter voorzien van meer keuzes in zijn voorhoede.

Bij een definitief vertrek van Madueke wordt het aantal buitenspelers in de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij schaars. De voormalig topspits heeft alleen nog de beschikking over Anwar El Ghazi, Sávio, Johan Bakayoko en Ismael Saibari. Eerder deze transferperiode zag Van Nistelrooij met Cody Gakpo zijn meest productieve buitenspeler vertrekken naar Liverpool, nu volgt Madueke hem richting de Premier League.

Madueke was sinds juli 2018 actief voor PSV, dat hem transfervrij overnam van Tottenham Hotspur. In januari 2020 maakte de linkspoot op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht tijdens het duel met VVV-Venlo (1-1). In totaal kwam Madueke tachtig keer in actie voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en veertien assists. Met de aanstaande transfer naar Chelsea keert hij terug naar zijn geboortestad.