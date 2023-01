Hateboer eindstation van heerlijke aanval tijdens doelpuntrijke zege Atalanta

Donderdag, 19 januari 2023 om 16:53 • Wessel Antes • Laatste update: 18:26

Atalanta heeft zich donderdagmiddag geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia door Spezia met 5-2 te verslaan. Ademola Lookman was de grote man van de wedstrijd met twee doelpunten, terwijl Hans Hateboer een fraaie treffer mocht noteren. Uiteindelijk was Rasmus Højlund verantwoordelijk voor het mooiste doelpunt van de middag voor Atalanta, dat in de kwartfinale Internazionale treft.

Ondanks de sneeuwval in Bergamo kon de wedstrijd in de achtste finale van de Coppa Italia donderdagmiddag gewoon doorgaan. Bij Atalanta konden Hateboer en Teun Koopmeiners rekenen op een basisplaats, terwijl Marten de Roon genoegen moest nemen met een plek op de bank. Spezia heeft met Jeroen Zoet ook een Nederlander onder contract staan, maar de doelman kampt al enkele weken met een blessure. De aanwezige bezoekers zagen een doelpuntrijke eerste helft.

???????? ????????????????! ??

De man uit Beerta tekent voor zijn 12de Atalanta-goal en de 3-1 voorsprong tegen Spezia.. ?#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaSpezia pic.twitter.com/96lcyG6n6I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2023

In de tiende minuut opende Lookman de score nadat Giorgio Scalvini een hoekschop van Jeremie Boga succesvol wist door te koppen. De Engelsman was er bij de tweede paal als de kippen bij om de bal binnen te schieten: 1-0. Slechts twee minuten later verdubbelde Lookman de score alweer na een goede combinatie met Duván Zapata. De rechtsbuiten liet Spezia-doelman Petar Zovko kansloos met een inzet in de verre hoek: 2-0. Een knappe rush en dito afwerking van Albin Ekdal zorgde vervolgens voor het derde (!) doelpunt binnen het eerste kwartier en de 2-1 van Spezia.

Daarna mocht ook een Nederlander aantekenen voor een doelpunt. Hateboer was het eindstation van een heerlijke Atalanta-aanval, waarbij Zapata opnieuw de assist voor zijn rekening nam: 3-1. Toch liet de thuisploeg Spezia opnieuw terugkomen in de wedstrijd. Na een aanval over meerdere schijven legde Viktor Kovalenko de bal panklaar neer voor Daniele Verde, die op koelbloedige wijze de hoek wist te vinden: 3-2.

Na rust mocht De Roon eindelijk zijn opwachting maken als vervanger van Braziliaan Ederson, die in het eerste bedrijf al na vijf minuten een gele kaart pakte. Het elftal van Gian Piero Gasperini wilde het duel na de theepauze snel beslissen, maar Zapata zag zijn poging van dichtbij op de lat vliegen. Pas in de 72ste minuut kon Rasmus Højlund Spezia op schitterende wijze de genadeklap toedelen. De negentienjarige Deen was met een verwoestende uithaal verantwoordelijk voor het vierde doelpunt van Atalanta. Het slotakkoord was voor Ethan Ampadu, die op knullige wijze zijn eigen doelman passeerde: 5-2. In de kwartfinale wacht een prachtige affiche voor la Dea, met Inter als tegenstander.