Uniboost: Kies Feyenoord of Ajax als winnaar en pak 100x je inzet!

Vrijdag, 20 januari 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:06

De enige echte Klassieker van Nederland staat weer voor de deur. Feyenoord krijgt zondag als koploper bezoek van nummer drie Ajax, met 14.30 uur als aanvangstijdstip. Beide titelkandidaten troffen elkaar dit seizoen nog niet eerder in de Eredivisie. Weet Feyenoord de koppositie te verstevigen? Voor deze prachtige clash heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win honderd keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal honderd euro winst kan pakken.

Feyenoord is op jacht naar de eerste landstitel sinds 2017. De titelaspiraties van het elftal van trainer Arne Slot werden zondag kracht bijgezet met een eclatante 0-3 overwinning op het kwakkelende FC Groningen. Hierdoor is de voorsprong op Ajax en PSV, die allebei punten verspeelden, opgelopen tot vijf punten. Bij winst op Ajax wordt het verschil tussen beide clubs maar liefst acht punten. Voor de Amsterdammers zal het dan heel moeilijk worden om nog in de buurt te komen van de rivaal uit Rotterdam-Zuid.

Bij Ajax hangt de vlag er momenteel heel anders bij. In de Eredivisie werd vijf keer op rij niet gewonnen en dat was sinds 2011 niet meer voorgekomen. Daarnaast is er de veelbesproken breuk tussen de club en Daley Blind. De linksback leefde in zijn laatste periode in de Johan Cruijff ArenA in onmin met trainer Alfred Schreuder. Ondertussen moet de hevig bekritiseerde coach ervoor zorgen dat zijn team in de titelrace blijft. Winst in De Kuip zondag is dan ook cruciaal.

