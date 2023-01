Engelsman Anton Walkes (25) komt om het leven na triest ongeluk

Donderdag, 19 januari 2023 om 18:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:17

Anton Walkes is donderdagochtend overleden, zo meldt zijn club Charlotte FC uit de Major League Soccer. De Engelsman is 25 jaar geworden. Walkes kwam om het leven toen twee boten tegen elkaar botsten nabij het Miami Marine Stadium. De brandweer probeerde hem te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen voor Walkes.

Walkes doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en kwam tot een wedstrijd in de hoofdmacht van de Londenaren. In de derde ronde van de EFL Cup mocht hij op 21 september 2016 tien minuten invallen in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Gillingham FC. In de zomer van 2017 werd hij verhuurd aan Atlanta United in de Verenigde Staten, maar na een half jaar keerde hij terug bij the Spurs.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning. May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023

Een uitleenbeurt aan Portsmouth volgde in de winterse transferperiode van het seizoen 2017/18. In eerste instantie keerde Walkes terug bij Tottenham, maar Portsmouth nam de centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kon, in de zomer van 2018 definitief over. Na anderhalf jaar keerde Walkes terug bij Atlanta United, waarna hij in de winter van 2021 de overstap maakte naar Charlotte.

"Onze harten zijn gebroken vanwege het verlies van Anton Walkes, een ongelooflijke vader, liefhebbend persoon en een geweldig mens", laat sportief directeur Zoran Krneta van Charlotte weten. "Anton was de verpersoonlijking van wat het betekent om deel uit te maken van Charlotte Football Club en wij rouwen om deze tragedie. De impact die hij had in de kleedkamer zal nooit worden vergeten. Wij denken aan zijn mooie familie gedurende deze tijd en zullen op ze op iedere mogelijke manier steunen."

Statement below on behalf of Atlanta United on the passing of Anton Walkes. pic.twitter.com/JcuBxeAXfB — Atlanta United FC (@ATLUTD) January 19, 2023

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes. The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time ?? pic.twitter.com/NCPvFU4A6v — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2023