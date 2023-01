Myron Boadu kan zijn carrière vervolgen in Turkije

De Turken hopen de snelle spits te huren van AS Monaco, waar de Amsterdammer weinig aan spelen toekomt.

Club Brugge gaat na het succes met Ferran Jutglà opnieuw toeslaan bij Barcelona. De achttienjarige Victor Barberá komt na afloop van zijn contract, eind juni, transfervrij over. (Het Laatste Nieuws)

Ook het Benfica van Roger Schmidt is geïnteresseerd in een huurtransfer van Barcelona-target Gonçalo Guedes. Bij Wolverhampton Wanderers komt de 32-voudig Portugees international weinig aan spelen toe. (Record)