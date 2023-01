Fortuna heeft aanwinst binnen en wil Groningen dwarsbomen in strijd om Hauge

Donderdag, 19 januari 2023 om 14:01 • Wessel Antes • Laatste update: 14:06

Fortuna Sittard wil zich mengen in de strijd om Jens Petter Hauge, zo meldt journalist Reon Boeringa van Voetbal International. Dinsdag maakte de Noorse krant VG bekend dat FC Groningen de 23-jarige aanvaller wil huren van Eintracht Frankfurt, maar volgens Boeringa heeft Fortuna de beste papieren in handen. De Limburgers versterkten zich donderdag overigens ook al met middenvelder Kristijan Bistrovic, die op huurbasis overkomt van CSKA Moskou.

Het binnenhengelen van Hauge zou een absolute stunt zijn voor Fortuna, daar de rechtsbuiten in zijn tijd bij AC Milan te boek stond als een groot talent. Frankfurt ziet het vooral zitten om de Noor in Limburg te stallen, Hauge zelf zou mikken op een huurtransfer naar Groningen. De tegenstelling in wensen zorgt ervoor dat een deal momenteel stil ligt. De verwachting is echter dat Hauge, die het afgelopen halfjaar een teleurstellende verhuurperiode kende bij KAA Gent, in de Eredivisie gaat neerstrijken.

Fortuna wist zich tijdens de winterse transferperiode al te versterken met Thomas Buitink (gehuurd van Vitesse) en Stipe Radic (transfervrij). Donderdag kwam daar met Bistrovic een nieuwe speler bij. De 24-jarige Kroaat speelde in het eerste halfjaar op huurbasis voor Lecce in de Serie A, maar zat in Italië vooral op de bank. De rechtsbenige Bistrovic zal nu op huurbasis gaan spelen voor Fortuna, dat een optie tot koop in het contract heeft laten opnemen.

Transfermarkt schat de waarde van Bistrovic in op zo’n 2,2 miljoen euro, waarmee hij alleen Iñigo Córdoba (2,5 miljoen euro) voor zich moet laten als meest waardevolle speler. Wanneer Hauge (circa vijf miljoen euro) de overstap naar Sittard maakt neemt hij die titel over, al wordt de tienvoudig international dan gehuurd zonder optie tot koop. Fortuna zag deze winter sterkhouder Mats Seuntjens transfervrij vertrekken, terwijl de gehuurde Cole Bassett terugkeerde naar de Colorado Rapids.