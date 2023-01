Dele Alli lijkt op weg naar de uitgang in Istanbul na harde woorden van Gunes

Het einde van Dele Alli’s huurperiode bij Besiktas lijk nabij. De Engelsman bleef in het bekerduel tegen Ankaragücü de hele wedstrijd op de bank en zag hoe zijn ploeg na strafschoppen verloor. Besiktas-coach Senol Gunes haalde na afloop hard uit naar het gewezen toptalent.

Alli beleeft tot nu toe een dramatisch seizoen bij de Turkse topclub. De middenvelder wordt door Besiktas gehuurd van Everton en kwam pas tot tien wedstrijden en 613 speelminuten. Hij maakte maar één keer de negentig minuten vol en scoorde pas twee keer. Volgens de Turkse krant Sabah zou Besiktas hem alweer terug willen sturen naar Everton, maar dit is waarschijnlijk niet mogelijk vanwege de clausule in zijn huurovereenkomst.

Alli moest woensdagavond vanaf de bank toezien hoe zijn ploeg door Ankaragücü na strafschoppen werd uitgeschakeld in de Turkse beker. In het vorige bekerduel, tegen Sanliurfaspor (4-2 winst), verliet de middenvelder na slechts 29 minuten spelen onder een striemend fluitconcert het veld. Het is tekenend voor de situatie van Alli, die juist van Everton naar Besiktas verkaste om zijn voetballeven nieuw leven in te blazen.

Vooralsnog lukt dit totaal niet, tot afschuw van zijn coach. “Hij verdient het op dit moment niet om te spelen. Ik kon de spelers niet beïnvloeden, nu kan ik gemakkelijk tot ze doordringen. Maar we zijn nog niet doorgedrongen tot Alli”, zo sprak Gunes. Een aantal weken geleden reageerde Alli met een bijzondere post op zijn Instagram-account. Zijn kans op speelminuten in Istanbul lijkt na die woorden van Gunes nihil. Zijn contract in Liverpool loopt nog tot en met medio 2024.