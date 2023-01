Man van zestien optredens in hoofdmacht geeft niet op: ‘Ik wil slagen bij Ajax’

Donderdag, 19 januari 2023 om 13:33 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

Mohamed Daramy, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor FC Kopenhagen, droomt er nog altijd van om te slagen bij Ajax. De 21-jarige aanvaller kwam in augustus 2021 voor maar liefst twaalf miljoen euro over naar Amsterdam, maar wist in zijn eerste seizoen niet te overtuigen. Nu Daramy in Denemarken weer aan spelen toekomt denkt hij na over zijn toekomst. “Ik wil terugkeren en laten zien dat ik kan slagen bij Ajax.”

Daramy kwam dit seizoen al tot 22 officiële wedstrijden voor Kopenhagen, waarin hij goed was voor slechts twee doelpunten en twee assists. Toch denkt de Deense linksbuiten dat Ajax tevreden is. “Bij Ajax zijn ze blij voor me dat ik nu weer kan spelen. Ze zien ook dat ik mijn speeltijd steeds meer aan het opbouwen ben en dat ik probeer beter te worden”, aldus Daramy tegenover het Deense Bold.dk.

In principe keert de viervoudig international van Denemarken deze zomer terug in Amsterdam. Of Ajax het nog in hem ziet zitten is de vraag, maar Daramy weet in ieder geval wat hij zelf wil. “Je moet natuurlijk altijd horen wat voor plan Ajax met me heeft, maar ik wil terugkeren en vechten voor mijn plek. Als ze mij willen gebruiken, dan doen ze dat. Ik wil terugkeren en laten zien dat ik kan slagen bij Ajax.” Tot dusver speelde Daramy zestien keer in de hoofdmacht van Ajax en staat de teller op drie doelpunten en hetzelfde aantal assists.

Daarnaast werd Daramy vorig seizoen regelmatig gebruikt bij Jong Ajax. In negen Keuken Kampioen Divisie-duels met het beloftenelftal was de Deen goed voor slechts één doelpunt. Wel gaf Daramy vijf assists. Marc Overmars haalde de pijlsnelle aanvaller in de zomer van 2021 voor een hoge transfersom naar Amsterdam, maar tot dusver lijkt Daramy een van zijn grootste miskopen te worden. Volgens Transfermarkt is zijn waarde inmiddels gedaald naar zo’n zes miljoen euro. In de Johan Cruijff Arena ligt de rechtspoot nog vast tot 2026.