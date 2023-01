Groningen steunt fans en reist niet af naar derby: ‘Overheden bewust bezig’

Donderdag, 19 januari 2023 om 13:03 • Wessel Antes • Laatste update: 13:15

De clubleiding van FC Groningen sluit zich aan bij de beslissing van de supporters om niet naar het Abe Lenstra Stadion af te reizen voor het uitduel met sc Heerenveen. Alleen medewerkers van de club die functioneel aanwezig dienen te zijn reizen af naar Friesland. De gemeente Heerenveen kwam woensdag plotseling met aanvullende voorwaarden, waardoor niet alle Groningen-supporters aanwezig zouden kunnen zijn bij het Eredivisie-duel. Daarop besloten de fans om de Derby van het Noorden te boycotten.

Door de beslissing van Tjeerd van der Zwan, die binnenkort afzwaait als burgemeester van Heerenveen, kan slechts de helft van de vooraf aangekondigde capaciteit van het uitvak in het Abe Lenstra Stadion worden benut. Verschillende supportersgroeperingen kondigden na het besluit aan niet af te reizen naar Heerenveen omdat het onmogelijk is om een keuze te maken wie wél en wie niét mag afreizen naar het stadion. De clubleiding van Groningen steunt de supporters en zal ook niet aanwezig zijn.

Alleen de spelers en staf, én technische mensen als Mark-Jan Fledderus en Art Langeler zijn zondag aanwezig in het Abe Lenstra Stadion. Dat laat Groningen weten via een statement op de clubwebsite. “Ook zij (Fledderus en Langeler, red.) zijn onderdeel van het team. De spelers en de technische staf moeten zondag met elkaar namelijk een resultaat zien te halen in een voor ons belangrijke wedstrijd waarmee wij onze supporters trots kunnen maken. Vanzelfsprekend voelen Mark-Jan en Art zich ook solidair met onze supporters. We hebben dit besproken met de Supportersvereniging en zij begrijpen ons standpunt”, aldus algemeen directeur Wouter Gudde.

Gudde zelf zal niet aanwezig zijn in Heerenveen en wil met het besluit een breder statement maken. “Ons bekruipt steeds meer het gevoel dat de overheden in Nederland bewust bezig zijn om het bezoeken van uitwedstrijden door supporters te ontregelen en te ontmoedigen. Wij vinden dit een zeer zorgelijke en kwalijke ontwikkeling en zullen dit in de gesprekken die we de aankomende weken hierover hebben met onze ketenpartners bovenaan op de agenda zetten.” Op social media klagen supporters van meerdere clubs al langere tijd over de gang van zaken op dit gebied.