Grote crisis bij Anderlecht na blamerende nederlaag: ‘Een absolute schande’

Donderdag, 19 januari 2023 om 12:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:12

Daags na het verloren Jupiler Pro League-duel met degradatiekandidaat Zulte Waregem is het crisis bij Anderlecht. Met slechts 24 punten uit 21 duels staan de Brusselaars maar vijf punten boven de degradatiestreep. De Deense trainer Brian Riemer, sinds december in dienst in Brussel, spaarde zijn spelers niet. “Ik ben beschaamd. Ik ben beschaamd voor onze supporters. Dit is iets wat fans van Anderlecht nooit zouden moeten meemaken.”

Sinds zijn aanstelling bij Paars-Wit in december, heeft Riemer het tij nog niet kunnen keren. Anderlecht pakte pas vier punten in evenzoveel competitieduels en moet qua ranglijst inmiddels eerder naar beneden kijken dan naar boven. Het gevreesde 'D-woord' is inmiddels gevallen en Riemer draait er niet omheen. “Ik kan hier wel beweren dat we niet gaan degraderen, maar in voetbal kan alles”, zo sprak hij weinig hoopvol.

Anderlecht kwam in het eigen Lotto Park al vroeg op achterstand tegen het Zulte Waregem van Ruud Vormer. Desalniettemin toonde de ploeg van Jan Vertonghen veerkracht en kwam het voor rust nog op een 2-1 voorsprong dankzij twee treffers van Benito Raman. Nadien waren er zat kansen om uit te lopen naar 3-1 of 4-1. Het waren de bezoekers echter, die na rust via Alioune Ndour en Alieu Fadera de 2-3 eindstand op het bord zetten. “Je mag zoveel over tactiek praten als je wil. Je mag ook zo hard lopen als je wil. Op het niveau dat wij willen voetballen is het onaanvaardbaar om dit soort individuele fouten te begaan. Die fouten: they kill us”, aldus de trainer na afloop op de persconferentie. “Ik ben beschaamd. Dit resultaat is onaanvaardbaar.”

Ook oud-Anderlecht-coryfee en analist Olivier Deschacht deed een duit in het zakje. "Het was een catastrofe. Je zag fouten die je zelfs bij de jeugd niet ziet: fouten in de zestien en tactisch was het niet goed. Alles wat fout kan gaan, ging fout”, aldus de oud-verdediger. “Als speler van Anderlecht moet je kunnen presteren op het moment dat het moet. Als je niet met de druk om kan gaan, dan ben je Anderlecht gewoon niet waardig."

Deschacht vervolgde zijn tirade met een compliment aan Vormer en richtte zich ook tot individuele Anderlecht-spelers. “Als ik Vormer zag bij Zulte Waregem, dan stel ik me de vraag of hij geen speler voor Anderlecht was geweest?”. Publiekslieveling Fábio Silva kreeg het met name te verduren. De Portugees zat niet bij de selectie. Naar verluidt vanwege een naderende transfer. “Een schande! Een absolute schande", noemde Descacht hem. Hij richtte zijn pijlen ook op Internazionale-huurling Sebastiano Esposito. “Silva en Esposito komen naar Anderlecht met het idee dat als ze het goed doen, ze zelf een stap vooruit kunnen zetten. Nu het slecht gaat, hebben ze er gewoon geen goesting meer in." Aanstaande zondag speelt Anderlecht een uitduel tegen hekkensluiter Seraing.