Newcastle verlengt met man die al 690 dagen (!) geen wedstrijd meer speelde

Donderdag, 19 januari 2023 om 12:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

Loris Karius blijft tot het einde van het seizoen verbonden aan Newcastle United, zo hebben the Magpies bekendgemaakt. De reservedoelman werd afgelopen zomer ingelijfd met een contract voor een halfjaar, maar ziet zijn verblijf nu dus met een halfjaar verlengd worden. Het aandeel van de Duitser in het succes van Newcastle is nog niet heel groot. Karius stond dit seizoen nog geen minuut tussen de palen in een officiële wedstrijd.

Karius werd in september aangetrokken door Newcastle als dekmantel voor de geblesseerde Karl Darlow. De 29-jarige Duitser tekende een contract voor een half jaar, waarbij de intentie werd uitgesproken om in de winter opnieuw met elkaar om de tafel te gaan. Nu Darlow heeft aangegeven meer speelminuten te willen en uit is op een tijdelijk vertrek, heeft de club besloten het contract van Karius met zes maanden te verlengen.

Nick Pope is dit seizoen de eerste keus onder manager Eddie How. Martin Dubravka is de tweede doelman en keept de wedstrijden om de EFL Cup. De Slowaak was uitgeleend aan Manchester United, maar keerde op Nieuwjaarsdag halsoverkop terug. Darlow heeft te horen gekregen dat Newcastle luistert naar aanbiedingen van andere clubs. Onder meer Huddersfield Town zou hengelen naar de diensten van de Engelsman. Ook andere clubs uit de Championship zien de sluitpost graag komen.

Waar Darlow dit seizoen pas één keer tussen de palen stond, wacht Karius nog altijd op zijn eerste minuten van het seizoen. Sterker nog: de doelman kwam al 690 dagen niet in actie in een officiële wedstrijd. De laatste keer dat hij speelminuten maakte was op 28 februari 2021 in een competitiewedstrijd namens 1. FC Union Berlin. Eerder kwam Karius uit voor FSV Mainz 05, Besiktas en Liverpool. De carrière van de doelman wordt achtervolgd door zijn twee blunders in de Champions League-finale tegen Real Madrid.