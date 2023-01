Ajax met miljoenenomzet terug te vinden in prestigieuze lijst

Donderdag, 19 januari 2023 om 11:51 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:35

Ajax bevindt zich in de top dertig van clubs met de hoogste omzet in het seizoen 2021/22. Zo valt te lezen in de 26ste editie van de Deloitte Football Money League. De Amsterdammers nemen de 27ste positie in met een omzet van 187,2 miljoen euro en laten clubs als Sevilla en Villarreal achter zich.

De twintig clubs op de lijst met de hoogste omzet verdienden in het seizoen 2021/22 gezamenlijk een bedrag van 9,2 miljard euro. Dat is een stijging van dertien procent vergeleken met het seizoen daarvoor. Dat er weer publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn, na de coronapandemie, is de voornaamste reden voor de stijging, zo meldt Deloitte.

De Engelse Premier League is hofleverancier op de lijst. Maar liefst zestien van de dertig clubs in de lijst spelen op het hoogste niveau in Engeland. Manchester City voert de lijst aan met een omzet van 731 miljoen euro, gevolgd door Real Madrid (713,8 miljoen euro) en Liverpool (701,7 miljoen euro). Het Manchester United van Erik ten Hag neemt de vierde plek in met een omzet van 688,6 miljoen euro, Paris Saint-Germain completeert de top vijf (654,2 miljoen euro).

Liverpool was de grootste stijger onder de grote clubs. The Reds klommen vier plaatsen en behaalden zo de hoogste positie ooit in de Deloitte Football Money League. Voor het eerst sprong de club over aartsrivaal Manchester United heen. Ook de top tien veranderde voor het eerst sinds 2018/19. Arsenal is de nieuwkomer in de top tien, daar het Juventus verdrong. De Italianen zakten van plek negen naar elf.

Met een 27ste plek laat Ajax ploegen als Sevilla (186,1 miljoen euro), Villarreal (178,7 miljoen euro) en Southampton (177,7 miljoen euro) achter zich. Vlak oven Ajax staan ploegen als Crystal Palace (188,9 miljoen euro) Wolverhampton Wanderers (195,4 miljoen euro), Benfica (196,7 miljoen euro) en Brighton & Hove Albion (198,4 miljoen euro).