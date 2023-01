Ronaldo krijgt serieus bezoek om te spreken over interlandcarrière

Donderdag, 19 januari 2023 om 11:48 • Davey de Laat • Laatste update: 11:53

Roberto Martínez is vorige week op het vliegtuig gestapt richting Saudi-Arabië om met Cristiano Ronaldo te praten. Over de exacte inhoud van het gesprek is weinig bekend, maar de nieuwe bondscoach van Portugal sprak op zijn eerste persconferentie al vol bewondering over de 37-jarige superster. Verwacht wordt dat Martínez, die vindt dat Ronaldo alle respect verdient voor zijn imposante carrière, graag bij de nationale ploeg heeft de komende tijd.

Dat de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar een stap terug doet om in de nadagen van zijn loopbaan uit te komen voor Al-Nassr te spelen, maakt Martínez niets uit. Onder Fernando Santos was Ronaldo op het WK in Qatar na de groepsfase niet meer onomstreden. In de achtste finale tegen Zwitserland werd de voormalig speler van Manchester United en Real Madrid gepasseerd door Benfica-spits Gonçalo Ramos, die in dat duel goed was voor een hattrick.

Ronaldo is niet de enige speler waar Martínez met bovengemiddelde interesse naar kijkt. Afgelopen weekend was de Spaanse coach aandachtig toeschouwer bij verschillende wedstrijden uit de Portugese competitie. Martínez liet zich fotograferen bij onder meer Braga - Boavista, Benfica - Sporting Portugal en Estoril - Casa Pia. De bondscoach sprak onlangs ook met spelers van Real Betis en Valencia over hun mogelijke toekomst bij de nationale ploeg.

Martínez sprak bij zijn aanstelling als bondscoach van Portugal al lovende woorden over Ronaldo. "Hij speelt al negentien jaar bij de nationale ploeg en verdient respect. Het is aan mij om na die gesprekken te kijken met welke spelers we naar het EK willen toewerken." Het is niet de eerste keer dat Martínez lovend is over oudgedienden. In zijn tijd bij België hield hij spelers als Jan Vertonghen en Eden Hazard, die volgens de media over de top waren, continu het hand boven het hoofd. Het leidde nooit tot grote successen met de Rode Duivels.