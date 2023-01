Flekken kraakt ‘onduidelijke’ Hoek en vertelt hoe hij het WK heeft beleefd

Donderdag, 19 januari 2023 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 11:19

Mark Flekken baalt er nog altijd van dat hij er niet bij was tijdens het WK in Qatar, zo laat de 29-jarige doelman van SC Freiburg weten in gesprek met het Duitse Kicker. De sluitpost is niet te spreken over het telefoongesprek dat hij met keeperstrainer Frans Hoek had voor de bekendmaking van de WK-selectie. Flekken, die momenteel op vier interlands voor Oranje staat, hoopt tijdens het nieuwe termijn van Ronald Koeman weer opgeroepen te worden.

Bondscoach Louis van Gaal koos in zijn definitieve selectie voor Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow, waardoor Flekken tijdens het WK achterbleef in Duitsland. De doelman kreeg het nieuws telefonisch te horen van Hoek, de vaste keeperstrainer onder Van Gaal. “Het enige wat ik daarover wil zeggen, is dat het geen duidelijk verhaal was. Na vier, vijf dagen heb ik het afgesloten. Ik kon er toch niets aan veranderen. De blik ging naar voren. De beslissing lag bij de bondscoach en hij zal er zijn reden voor hebben gehad.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flekken heeft het WK wel op de voet gevolgd. “Uit liefde voor het voetbal heb ik 75 procent van de wedstrijden gekeken. De Nederlandse spelers konden er ook niets aan doen. Een WK is het grootste podium, waarop je actief kan zijn. Ook door te kijken op televisie kan je wat leren.” Zijn laatste interland voor Oranje dateert van 11 juni 2022, toen Nederland in De Kuip niet verder kwam dan een 2-2 remise met Polen. Flekken hoopt er snel weer bij te zijn.

“Nu ligt het aan mij te presteren en op het niveau te komen dat ik had en dan ligt het weer aan de bondscoach”, aldus de in Kerkrade geboren doelman, die zeker wat offers wil brengen om terug te keren in Oranje. “Als het zo loopt dat ik weer interlands kan spelen, dan kijk ik erg naar uit. En voor de Nations League-finale zou ik graag mijn vakantie inkorten.” Op 24 maart speelt Nederland de eerstvolgende interland, wanneer Frankrijk de eerste tegenstander is in de kwalificatie voor het EK.