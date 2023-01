Lionel Messi en Cristiano Ronaldo basisspelers in Saudisch miljoenenduel

Donderdag, 19 januari 2023 om 17:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:12

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo staan vanavond tegenover elkaar in de vriendschappelijke wedstrijd van de Riyadh All-Star XI tegen Paris Saint-Germain. Voor de Portugees is het zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe werkgever. Messi staat in de basisopstelling van PSG. De wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Saudi-Arabië. Eerder deze week werden ook al de Spaanse en Italiaanse supercup in de Golfstaat afgewerkt.

Het vriendschappelijke treffen is de nieuwste aflevering van de eeuwigdurende rivaliteit tussen Messi en Ronaldo en wordt gespeeld in het King Fahd International Stadium in Riyad. De Franse kampioen neemt het op tegen de Riyadh All-Star XI, een combinatieteam van Al-Nassr en Al-Hilal. Ronaldo is de captain van dit gelegenheidsteam.

?? Cristiano Ronaldo will captain the team made up of players from Al Nassr and Al Hilal that will face Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/rYzQ5ZdoCA — CR7 Portugal (@CR7_PORFC) January 15, 2023

Door het galaduel te organiseren hoopt Saudi-Arabië dat de ogen van de wereld gericht zijn op het land. Als ultieme climax hoopt Saudi-Arabië het WK van 2030 te mogen organiseren. Zowel Messi als Ronaldo tekenden een lucratief contract en hebben zich beiden als ambassadeurs voor het Saudische WK-bid laten strikken. Volgens L’Équipe ontvangt PSG meer dan tien miljoen euro voor de trip en de wedstrijd. Voor die som geld stapte de landskampioen, tussen twee belangrijke wedstrijden door, graag op het vliegtuig.

Voor de gelegenheid bracht PSG afgelopen woensdag ook al een bezoek aan de eigen geldschieters in het nabijgelegen Qatar. Enkele spelers vervulden promotieverplichtingen voor sponsors Qatar Airways en de Qatar National Bank. Een open training van de Franse landskampioen in het Khalifa Stadium in Al-Rayyan, werd woensdagvond door 30.000 fans bezocht. Een kaartje kostte vijf euro.

Voor kaarten voor het galaduel de Riyadh All-Star XI en PSG moet dieper in de buidel getast worden. Naar verluidt lopen de prijzen op tot duizenden euro's per ticket. Er is dan ook een enorme vraag naar kaartjes: er waren meer dan twee miljoen gegadigden om de wedstrijd te bekijken. De Saudische vastgoedmagnaat Musharraf al-Ghamdi zal de gelukkigste man in het King Fahd International Stadium zijn. Hij bood maar liefst 2,7 miljoen dollar op een liefdadigheidsveiling voor een ‘Gouden Ticket’. De miljardair, en eigenaar van het Spaanse Almería, krijgt na de wedstrijd toegang tot de kleedkamers van beide teams, zodat hij Messi en Ronaldo kan ontmoeten.

Het duel is te volgen via PSG TV, de Facebookpagina en het Twitchkanaal van de Parijzenaren. Wel dient er ruim twee euro betaald te worden voor toegang tot de wedstrijd.

Opstelling Riyadh All-Stars: Al Owais; Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid; Luiz Gustavo, Muhammed Kanno, Matheus; Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Fabián Ruiz, Soler, Sanches; Neymar, Messi, Mbappé.