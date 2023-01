‘Laten we hopen voor Serdar dat een statement niet nodig is na de Klassieker’

Donderdag, 19 januari 2023 om 10:20 • Mart Oude Nijeweeme

Mario van der Ende begrijpt niet dat de KNVB Serdar Gözübüyük heeft aangesteld om de Klassieker van komende zondag in goede banen te leiden. De voormalig topscheidsrechter is van mening dat de grootste en meest beladen wedstrijd op de Nederlandse velden altijd gefloten moet worden door de nummer één op de scheidsrechterslijst: Danny Makkelie. Björn Kuipers kijkt er anders naar en twijfelt geen moment aan de professionaliteit van Gözübüyük.

Van der Ende had liever Makkelie in De Kuip gezien zondag. "Het is de meest beladen en daarmee de moeilijkste wedstrijd van het seizoen. Wat is er dan logischer om de nummer één scheidsrechter van dit moment, Danny Makkelie, daarvoor aan te wijzen? Op de een of andere manier gebeurt dat toch vaak niet. Nu fluit de nummer één Excelsior-FC Volendam. Dat vind ik toch apart. Het is bij de KNVB nog vaak Simon & Garfunkel. Keep the customer satisfied (Houd de klant tevreden, red.). Ze willen iedereen tevreden houden en daarom fluit niet de beste scheidsrechter de moeilijkste wedstrijd."

Volgens Kuipers is de aanstelling van Gözübüyük niet heel onlogisch. De Oldenzaler, die in de zomer van 2021 besloot een punt achter zijn carrière te zetten, kan zich wel vinden in het besluit van de KNVB. "Je kunt niet altijd dezelfde scheidsrechter dezelfde wedstrijd laten fluiten, omdat hij de nummer één is. Serdar is de nummer twee op de lijst, hij staat op de elitelijst en fluit topwedstrijden in Europa. Dan is hij ook een uitstekende kandidaat om De Klassieker te fluiten. En reken maar dat hij tot op het bot gemotiveerd zal zijn."

Van der Ende hoopt dat het voor de KNVB niet weer tot een statement moet komen, zoals dat vorig jaar het geval was na Feyenoord - PSV. Gözübüyük gaf destijds in de laatste minuut een omstreden strafschop aan de Rotterdammers en stond daarmee aan de basis van duur puntenverlies van PSV. "Dat de KNVB na Feyenoord - PSV met een statement moest komen, geeft aan dat de aanstelling toen niet goed heeft uitgepakt. Laten we hopen voor de KNVB, de clubs, de Eredivisie en vooral Serdar zelf dat zo’n statement na De Klassieker niet nodig is. Misschien zit dat moment nog in zijn achterhoofd, maar het is aan hem om aan te tonen dat hij daar geen last meer van heeft."